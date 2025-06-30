Оскароносная студия выпустила ИИ-сериал про кота

В понедельник, 30 июня, южнокорейская медиакорпорация CJ ENM презентовала в Сеуле уникальный проект — анимационный сериал Cat Biggie («Кот Бигги»), созданный с использованием искусственного интеллекта. Как пишет Variety, это первый в мире сериал, где ИИ задействован на всех этапах производства.

При этом весь процесс контролировался командой из шести человек. Мультфильм рассказывает историю кота, который случайно становится приемным отцом цыпленка. Сериал состоит из 30 эпизодов по две минуты. Премьера на YouTube ожидается в июле.

По словам главного стратегического директора CJ ENM Шина Кинсопа, создание Cat Biggie заняло пять месяцев. «Мы применяем искусственный интеллект на всех этапах: от планирования до дистрибуции. Это позволяет нам формировать интеллектуальную собственность нового поколения», — отметил он.

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Проект стал частью более широкой стратегии компании по внедрению ИИ в производство развлекательного контента. CJ ENM — одна из крупнейших медиакомпаний Южной Кореи, стоявшая, например, за созданием оскароносного фильма «Паразиты». Теперь компания планирует масштабировать методику, опробованную на Cat Biggie, на другие форматы и жанры.

Ранее мультфильм «Поток», созданный в программе Blender, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Главный герой мультфильма — черный кот, который оказывается в мире, затопленном водой, и ищет место, чтобы выжить. Вместе с другими животными, включая капибару, лемура и собаку, он отправляется в путешествие, пытаясь найти общий язык и лучшее место для жизни.