На Spotify могла появиться несуществующая группа с ИИ-музыкой

Пользователи соцсетей заподозрили, что музыкальной группы The Velvet Sundown, которая на данный момент имеет более 550 тысяч слушателей на платформе Spotify, на самом деле не существует, а написанные ей композиции сгенерированы с помощью ИИ. Об этом пишет британский журнал New Musical Express (NME).

Журналисты отмечают, что на The Velvet Sundown обратили внимание пользователи Reddit, которые обнаружили песни группы в своей плейлистах Discover Weekly, но не смогли найти никакой информации о ней или ее исполнителях за пределами Spotify. На тот момент коллектив, созданный менее месяца назад, уже имел несколько десятков тысяч прослушиваний.

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Аккаунт группы в социальной сети Instagram, как отмечают журналисты, вызвал еще больше вопросов — все фотографии исполнителей в нем выглядят так, как будто они были созданы с помощью ИИ. На тот момент у группы было около 325 тысяч прослушиваний, во время выхода публикации NME 29 июня — более 400 тысяч. За день это число увеличилось до 554 тысяч.

NME отмечает, что публикация сгенерированной ИИ музыки не нарушает правила Spotify, платформа не требует отдельно помечать такой контент. При этом описание профиля содержит цитату из профильного медиа Billboard, которая якобы описывает творчество The Velvet Sundown: «Воспоминание о чем-то, чего вы никогда не пережили, и каким-то образом заставляет это казаться реальным». NME утверждает, что Billboard никогда не публиковало такую цитату.

Пользователи TikTok раскритиковали создателей группы и администрацию Spotify из-за того, что созданный ИИ контент может на равных конкурировать с музыкой, которую записывают реальные авторы, тратящие на это свои средства. Менее чем за месяц работы на платформе The Velvet Sundown выпустила два альбома и готовит к выходу третий.

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Сама группа в своем аккаунте в социальной сети X опровергает, что ее музыка создана ИИ, и заявляет о том, что исполнители существуют в реальности, а их аккаунты пользователям социальных сетей не удалось найти из-за осознанного желания избежать публичности. Представитель группы публично соглашается дать интервью профильным журналам.

NME отмечает, что песни The Velvet Sundown появились и на других платформах, в том числе и на Deezer, которая работает над маркировкой песен, созданных ИИ. Композиции группы на этой площадке имеют пометку: «некоторые треки в этом альбоме могли быть созданы с использованием искусственного интеллекта».

