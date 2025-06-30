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Мир

«Центробанк центробанков» предупредил о переломном моменте в мировой экономике

2 минуты чтения 08:39

Развязанная властями США торговая война, а также сложная ситуация, сложившаяся в геополитике, подрывают давно устоявшийся экономический порядок и угрожают стабильности мировой финансовой системы. Об этом говорится в ежегодном отчете Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

Глава этой кредитной организации, которую часто называют «центробанком центробанков», Агустин Карстенс предупредил, что мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». По его словам, особое беспокойство у специалистов вызывают усиление протекционизма и фрагментация торговли. Карстенс пояснил, что эти явления усугубляют спад мировой экономики, который продолжается уже несколько десятилетий.

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Кроме того, глава BIS отметил, что стабильности мировой финансовой системы также угрожают такие факторы, как старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы в цепочках поставок. Еще более уязвимой, по слова Карстенса, мировую экономику делает связанный с повышением процентных ставок высокий уровень государственного долга, из-за которого снижается способность правительств тратить средства для выхода из кризисов. «Эта тенденция больше не может продолжаться», — подчеркнул глава BIS.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что свой отчет «центробанк центробанков» опубликовал спустя почти полгода «интенсивных геополитических потрясений». Издание напоминает, что, когда Трамп впервые объявил о намерении ввести новые таможенные пошлины, Карстенс не слишком критиковал это решение. «В определенные моменты следует ожидать возникновения трений. Это почти закономерно», — заявил он тогда.

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В то же время представители Международного валютного фонда (МВФ) также говорили, что развязанная Трампом торговая война заметно ухудшила перспективы мирового экономического роста. Так, по последним оценкам МВФ, в 2025 году мировая экономика покажет рост лишь на 2,8%, хотя еще январе аналитики организации прогнозировали, что она вырастет на 3,3%.

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