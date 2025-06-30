«Центробанк центробанков» предупредил о переломном моменте в мировой экономике

Развязанная властями США торговая война, а также сложная ситуация, сложившаяся в геополитике, подрывают давно устоявшийся экономический порядок и угрожают стабильности мировой финансовой системы. Об этом говорится в ежегодном отчете Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
Глава этой кредитной организации, которую часто называют «центробанком центробанков», Агустин Карстенс предупредил, что мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». По его словам, особое беспокойство у специалистов вызывают усиление протекционизма и фрагментация торговли. Карстенс пояснил, что эти явления усугубляют спад мировой экономики, который продолжается уже несколько десятилетий.
Кроме того, глава BIS отметил, что стабильности мировой финансовой системы также угрожают такие факторы, как старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы в цепочках поставок. Еще более уязвимой, по слова Карстенса, мировую экономику делает связанный с повышением процентных ставок высокий уровень государственного долга, из-за которого снижается способность правительств тратить средства для выхода из кризисов. «Эта тенденция больше не может продолжаться», — подчеркнул глава BIS.
В свою очередь агентство Reuters отмечает, что свой отчет «центробанк центробанков» опубликовал спустя почти полгода «интенсивных геополитических потрясений». Издание напоминает, что, когда Трамп впервые объявил о намерении ввести новые таможенные пошлины, Карстенс не слишком критиковал это решение. «В определенные моменты следует ожидать возникновения трений. Это почти закономерно», — заявил он тогда.
В то же время представители Международного валютного фонда (МВФ) также говорили, что развязанная Трампом торговая война заметно ухудшила перспективы мирового экономического роста. Так, по последним оценкам МВФ, в 2025 году мировая экономика покажет рост лишь на 2,8%, хотя еще январе аналитики организации прогнозировали, что она вырастет на 3,3%.