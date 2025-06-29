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Мир

СМИ: американским военным с раздражением кожи после бритья грозит увольнение из армии

2 минуты чтения 18:51 | Обновлено: 18:52

Военнослужащим в США, страдающим от псевдофолликулита — раздражения кожи, которое часто возникает после бритья бороды — грозит увольнение из армии. Об этом пишет портал Military со ссылкой на внутренние документы и источники в армии.

Сообщается, что ранее военнослужащие с этим диагнозом могли официально не бриться по медицинским показаниям. Однако теперь Министерство обороны США вводит новые ограничения: ношение бороды разрешается не более 12 месяцев в течение двух лет службы. После этого военнослужащий должен пройти курс лазерной эпиляции, в противном случае он будет исключен из армии.

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По данным портала, раздражение кожных покровов наиболее часто наблюдается у мужчин с кудрявыми и густыми волосами — чаще всего у афроамериканцев. Так, по оценке Американского остеопатического колледжа дерматологии, в стране до 60% афроамериканцев страдают от псевдофолликулита бороды. При этом медики предупреждают, что лазерное лечение может привести к появлению шрамов и нарушению пигментации кожи.

«Конечно, это решение расово мотивировано. Нет никакой тактической необходимости: с бородой тоже можно выглядеть профессионально», — заявил порталу один из офицеров, имя которого не называется.

Отмечается, что основной аргумент против бород в армии долгое время заключался в якобы невозможности обеспечить герметичность противогаза. Однако исследование, опубликованное в 2021 году в рецензируемом журнале Military Medicine, не выявило убедительных доказательств того, что аккуратная и коротко подстриженная борода мешает плотному прилеганию маски. Более того, в исследовании подчеркивается, что лишь небольшая часть военнослужащих действительно работает в условиях потенциальной угрозы химических атак.

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По данным портала, новые меры армии совпали с инициативами министра обороны Пита Хегсета, активно выступающего за ужесточение стандартов внешнего вида военнослужащих. Он также инициировал масштабный пересмотр требований к внешности во всех видах вооруженных сил.

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