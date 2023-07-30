Умеш Редди — один из самых жестоких преступников Индии. Его жертвами стали как минимум 18 женщин, хотя в суде удалось доказать только девять эпизодов. В конце 1990-х жители нескольких городов Индии, где Редди совершал преступления, были так напуганы, что боялись выходить на улицу. Редди арестовывали несколько раз, и каждый раз он умудрялся обмануть надзирателей и бежать. А когда его наконец поймали, смог избежать самого главного наказания — смертной казни.

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28 февраля 1998 года семилетний Суреш из Бангалора вернулся из школы и пошел играть на улицу. Обычно после прогулки его уже на пороге встречала мама — 37-летняя медсестра Джаяшри Маради Суббая. Но в этот день Суреша никто не ждал, а входная дверь дома была заперта.

Суреш стучался несколько минут, прежде чем ему наконец открыл незнакомый мужчина. Войдя внутрь, он увидел, что его мать лежит вся в крови, привязанная к оконной решетке, и расплакался. Незнакомец представился другом Маради и объяснил, что привязал ее к окну, потому что в нее вселился злой дух. Мужчина сказал, что собирается вызвать врача и ушел. Суреш несколько часов просидел в соседней комнате, не подозревая, что его мать мертва. Только когда он рассказал соседкам о визите незнакомца, они поняли, что произошло, и вызвали полицию.

Суреш снова увидит этого человека спустя шесть с половиной лет — в суде. Им окажется серийный маньяк по имени Умеш Редди, который убил и изнасиловал его мать. Следствие утверждало, что кроме Маради его жертвами стали по меньшей мере еще 17 женщин.

Первая кровь

Умеш Редди родился в мае 1973 года в фермерской деревне Басаппанамалидж. Семья Редди жила в нищите и этим не отличалась от других деревенских жителей. Его мать была приветливой и общительной женщиной, но отец часто пил и избивал Умеша. Мальчик рос замкнутым и начал воровать еще в школе: сперва книги, карандаши и ручки, а потом — соседских коз и арахис. Вскоре жители деревни ополчились на Умеша, и ему пришлось уехать.

В 1996 году он поступил на службу в индийскую жандармерию и был направлен в Джамму и Кашмир. Там он совершил свое первое нападение — попытался изнасиловать дочь коменданта, дом которого его приставили охранять. Когда об этом стало известно, Редди сбежал из Кашмира и вернулся в родной штат Карнатака. Там ему удалось устроиться на работу в окружную полицию: власти штата ничего не знали об инциденте и без проблем взяли Редди на службу.

Вскоре Редди напал на госслужащую из Читрадурги Дивью. Он встретил ее на безлюдной тропе неподалеку от автобусной остановки, попытался изнасиловать ее и забрал украшения.

Через месяц Редди напал на 16-летнюю студентку по имени Паллави. Вечером она ушла на мукомольню, но так и не вернулась домой. Ее семья обыскала весь район, но в полицию обратилась только через сутки. По словам Аджапа, бывшего окружного инспектора, расследовавшего дело Паллави, члены семьи сперва подумали, что она просто сбежала с парнем, как и многие девушки в округе.

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Тело Паллави нашли спустя два дня. В интервью журналистам Аджапа рассказал, что вся ее одежда лежала отдельно в стороне, позже подтвердилось, что Паллави изнасиловали. Быстро найти преступника не удалось, общественное недовольство росло с каждым днем, жители выходили на протесты против бездействия полиции. Одним из полицейских, следивших за порядком на этих митингах, был сам убийца — Умеш Редди.

Через полтора месяца полиция выяснила, что за два дня до убийства Паллави, совсем недалеко от места преступления, напали на несовершеннолетнюю дочь молочника Гиту. Она работала в магазине и, возвращаясь домой, заметила, что ее преследует мужчина в кепке. Гита попыталась убежать, но тот догнал ее, схватил за горло, повалил на землю и начал душить. Когда Гита отбивалась от нападавшего, она сорвала с него кепку и заметила, что он подстрижен как полицейский. Через несколько минут к Гите подбежал отец — он постоянно встречал ее с работы и провожал домой. Он кинул в нападавшего несколько камней, один из которых попал в голову. В этот момент девушка смогла оттолкнуть его, и он убежал. Семья Гиты не пошла в полицию: они опасались проблем — девушка подозревала, что нападавший сам был полицейским.

После нападения Гита вступила в Домашнюю гвардию (в маленьких городах и деревнях она заменяла полицию). Спустя месяц после произошедшего она участвовала в репетиции парада в честь Дня Республики. Там среди полицейских, готовивших стадион к шествию, она узнала Редди. Гита сразу же рассказала правоохранителям о том, что нашла преступника. В итоге Умеша арестовали и уволили с работы.

Еще до поимки Редди следователи подозревали, что человек, напавший на Гиту, причастен и к смерти Палави. Во время обыска у Редди нашли чемодан с женским нижним бельем, но не обнаружили улик, которые бы доказали его вину в убийстве. В отношении него завели дело по статье о «покушении на честь женщины» и отпустили под залог. Умеш сразу же покинул Читрадургу и отправился в соседний город Бангалор.

Мастер побега

Редди продолжил убивать, несмотря на то что чуть не попал в тюрьму. За время службы в полиции он хорошо изучил систему работы правоохранительных органов и тщательно планировал свои преступления. Он нападал на женщин с 11 утра до трех часов дня, когда большая часть мужчин находилась на работе.

Выбрав жертву, Редди стучался к ней в дом, чтобы попросить воды или спросить дорогу. После того как ему удавалось проникнуть в квартиру, шансов на спасение у женщин практически не оставалось: Умеш угрожал им ножом, насиловал, а после убивал. Он забирал украшения жертв и хранил их у себя дома в качестве трофеев.

Некоторым все же удавалось спастись. В деревне Хулимаву Редди вломился в дом к женщине и попытался ее ограбить. Она смогла отбиться и выбежать из дома, а на улице Умеша поймали соседи, которые услышали крики. Они привязали его к столбу и передали полиции.

Во время допроса Умеш рассказал, где живет, но при этом представился не своим именем. И снова при обыске полиция нашла женское белье и украшения. Редди признался, что украл все эти вещи, а также, что надевает белье по ночам и мастурбирует.

В участке Умеша опознала еще одна пострадавшая. Тогда под давлением полицейских он признался в еще нескольких нападениях и кражах. Но долго в заключении Умеш не пробыл. Когда следователи перевозили его по местам преступлений, чтобы он дал показания, Редди пожаловался на плохое самочувствие и попросился в туалет. Полицейские высадили его у эвкалиптовой рощи, и Умеш сразу же воспользовался шансом и сбежал.

Через месяц полицейские нашли Редди на заднем дворе его дома, где он скрывался все это время. Когда его привезли в суд Читрадурги, у здания собрались тысячи людей. Они просили не выносить приговор и вместо этого отдать Редди им на самосуд. Чтобы обеспечить его безопасность, полицейские решили перевести Редди в тюрьму строгого режима, которая находилась в соседнем городе Беллари.

Детективы, работавшие над делом Умеша, рассказывали, что он был очень умен и сразу пытался продумать, как втереться к конвоирам в доверие, изображая невиновного и болезненного человека. Перед отъездом в Беллари он притворился, что сломал лодыжку и попросил загипсовать ногу. По пути он снова отпросился в туалет. Полицейские полагали, что он не сможет уйти с больной ногой. Но Умеш сбежал, как только дождался, когда отвлечется его сопровождающий.

Город страха

Полиция Бангалора усилила меры безопасности и объявила Редди в розыск. Несколько месяцев он находился в бегах и переезжал из города в город. В каждом городе он устраивался на подсобные работы, насиловал женщин, воровал деньги, а после переезжал. В Бароде Редди даже удалось ограбить дом местного шаха и угнать его машину.

Через полгода после побега он снова вернулся в Бангалор и поселился в районе Пинья. Именно там он и убил мать семилетнего Суреша, Джаяшри Маради Суббая. Это преступление было самым страшным в истории всей округи.

«Я служил в полиции 38 лет, но никогда не видел ничего более жесткого», — позже рассказал журналистам Анджаная, бывший замначальника полиции, который расследовал это дело.

Через два дня после убийства Маради Редди напал на беременную женщину. Как обычно, он постучался к ней, чтобы спросить дорогу. Когда дверь открылась, Умеш приставил нож к ее горлу, но она смогла вырваться и ударить его по голове кастрюлей. И снова прибежавшие на крики соседи сдали Умеша полиции.

Слушания по делу Умеша Редди длились четыре года и проходили в разных судах Бангалора и Читрадурги, поэтому его постоянно перевозили из одной тюрьмы в другую. В марте 2002 года Редди придумал план очередного побега. Перед поездкой в другой город Редди убедил полицейских в том, что у него поднялась температура и он почти не может ходить. Когда охрана остановилась на обед, он убедил отпустить его в туалет, пожаловавшись на боли в желудке. Так ему удалось убежать в пятый и последний раз.

После того как по телевидению показали новости о том, что Редди снова на свободе, Бангалор накрыла волна паники и страха. Журналисты называли его чудовищем и психопатом, девушки боялись выходить на улицу, на окнах местных жителей появились решетки.

Полиции окончательно удалось поймать его только спустя два месяца: за это время он совершил еще три изнасилования и несколько краж.

Умеш Редди под стражей полиции после вынесения приговора

Приговор

Пятничным утром 17 мая 2002 проезжая неподалеку от храма Гаятри в Йешвантпуре, водитель моторикши узнал в толпе человека, фотографию которого недавно видел в одной из газет. Это был Редди. Он шел в сторону парикмахерской.

Водитель позвонил своему брату и попросил привести полицейских из участка напротив. Сам он продолжал наблюдать за Редди, чтобы рассказать полиции о том, куда тот направится. Через некоторое время убийца вышел из парикмахерской и пошел в сторону железнодорожной станции — там его уже ждала полиция.

Изначально Редди обвинили в нападении на 18 женщин, но доказать причастность удалось только к девяти преступлениям. По части дел его оправдали. Например, в случае с Гитой судья решил, что раз девушку спасли, то ее честь не пострадала, а значит, преступления не было. Некоторые пострадавшие отказались давать показания из-за страха перед публичным унижением. Обвинению не удалось доказать и то, что Паллави убил именно Умеш.

26 октября 2006, спустя 10 лет после его первого убийства, Умеша Редди приговорили к смертной казни. Он просил отменить приговор, чтобы он мог заботиться о стареющей матери, но суд не счел это смягчающим обстоятельством и оставил решение в силе.

Поскольку речь шла о смертной казни, окончательный приговор должен был рассмотреть Высокий суд. Спустя год коллегия Высокого суда штата Карнатака также осудила Редди, но судьи разошлись во мнениях относительно смертного приговора. Он несколько раз пытался обжаловать приговор и даже написал прошение о помиловании президенту Индии, но получил отказ. Дело рассматривалось еще несколько раз — в 2009, 2011 и в 2021 годах, — но решение оставалось неизменным. Добиться смягчения приговора удалось лишь в ноябре 2022 года — смертную казнь заменили пожизненным заключением с правом просить о досрочном освобождении через 30 лет.