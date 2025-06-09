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Интернет и мемы

Советы из тиктока по уходу за кожей назвали опасными для здоровья

2 минуты чтения 15:29

Ученые из Северо-Западного университета США проанализировали популярные у подростков видео из тиктока об уходе за кожей и пришли к выводу, что многие из них бесполезны или даже опасны, сообщает The Guardian.

Команда исследователей отмечает, что в последнее время дети стали чаще делиться советами со сложными и дорогими процедурами по уходу за кожей с использованием увлажняющих средств, тоников, средств от акне и против старения. При этом из-за количества различных манипуляций некоторым молодым авторам приходится просыпаться около 4:30 утра.

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Авторы исследования создали два аккаунта в тиктоке, имитирующих поведение 13-летних детей, и с помощью рекомендаций соцсети собрали 100 видео об уходе за кожей от 82 авторов в возрасте от семи до 18 лет. Почти все блогеры, кроме одного, были девочками.

Соавтор исследования Молли Хейлз рассказала изданию, что риски для молодых девушек, связанные с использованием средств, перевешивают любую незначительную пользу. Она отмечает, что многие ингредиенты представленных продуктов, например, лимонная кислота, повышают риск раздражения кожи и ее чувствительность к солнцу. При этом только в 26% из 84 видео о дневном уходе авторы применяли солнцезащитный крем. По мнению авторов, это «значительная упущенная возможность».

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Блогеры из выборки в среднем используют в своих инструкциях шесть средств по уходу за кожей общей стоимостью 168 долларов, часто эти наборы относились к какому-то одному бренду. В некоторых случаях авторы видео наносили на себя больше 12 средств, а их стоимость превышала 500 долларов.

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