Арестован домогавшийся девушек в центре Москвы ученик Лесли

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца участника курсов скандального тренера по пикапу Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) Алексея Башина по делу о насильственных действиях сексуализированного характера. Об этом сообщили пресс-службы столичного управления Следственного комитета и судов Москвы.

«Причастность обвиняемого к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела», — рассказали следователи.

Столичное управление Следственного комитета ранее сообщило, что в доме у арестованного Башаева нашли сертификат о прохождении курса Алекса Лесли.

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О задержании Башаева стало известно 27 июня, однако тогда в МВД не раскрыли его имени. Отмечалось, что задержанный «по совету псевдокоуча принял участие в съемках скандальных видеороликов».

Речь идет о массовых домогательствах девушек в центре Москвы, о которых пострадавшие стали рассказывать в июне. По их словам, незнакомые мужчины подбегали к ним на улице, хватали за ягодицы и предлагали «пойти потрахаться». Некоторые из них снимали нападения на видео. Среди пострадавших была и 17-летняя девочка, об этом СМИ рассказала ее мать.

За домогательствами девушек стоит скандально известный коуч по пикапу, называющий себя «гуру секса», Алекс Лесли. Мужчина ведет свой телеграм-канал, в котором призывает мужчин домогаться незнакомых девушек на улице. Известно, что после огласки произошедшего в СМИ и жалоб нескольких пострадавших в полицию, на Лесли завели завели дело о склонении к изнасилованию. Однако сам он сейчас находится за пределами России. РИА «Новости» со ссылкой на силовиков писало, что Лесли живет в Польше, откуда и рекламирует свои услуги.

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ТАСС пишет, что кроме Башаева были задержаны еще два ученика Лесли — Максим Орешков и Денис Чанышев. Сообщалось, что 27 июня Тверской суд Москвы назначил им 15 суток административного ареста за «мелкое хулиганство».