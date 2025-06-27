В Британии сочли безопасным возвращение украинцев на родину и начали отказывать им в убежище

МВД Великобритании отказывает в предоставлении убежища гражданам Украины, прибывшим из населенных пунктов, обстреливаемых и разрушенных во время российского вторжения. Власти страны считают, что возвращение в страну безопасно для украинцев. Об этом сообщает The Guardian.

Источники рассказали журналистами, что британские власти предлагают украинцам переехать в город, который не является зоной боевых действий, потому что там, по их мнению, власти Украины смогут предоставить социальную помощь. Также в качестве альтернативы предлагается обратиться в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Адвокат Галина Семчак из юридической фирмы Sterling Law рассказала The Guardian, что МВД страны выпустило новые рекомендации в январе 2025 года, в которых Киев и западные регионы Украины считаются «в целом безопасными». Из-за этого, по ее данным, удовлетворяются все меньше заявлений от просителей убежища.

В письмах, содержащих решение об отказе в защите, часто содержится формулировка, что кейс заявителя не соответствует «порогу» преследования по Конвенции о статусе беженцев. «Эта оценка противоречит реалиям жизни на местах в Украине. Я думаю, любой разумный человек поймет, что Украина остается в состоянии жестокой войны, и в последние месяцы атаки усилились», — заявила Семчак, добавив, что украинские города продолжают подвергаться обстрелам со стороны российских войск.

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Опрошенные The Guardian эксперты также отметили, что официальные рекомендации по предоставлению убежища гражданам Украины недостаточно гибкие и не отражают сложностей, существующих при оценке положения в регионах страны в быстро изменяющихся условиях.

Ранее СМИ сообщали о сложностях с сохранением работы и жилья, с которыми украинские беженцы столкнулись в Великобритании из-за излишне бюрократизированной процедуры продления виз. Из-за долгой процедуры рассмотрения и небольшого срока, в течение которого можно подать заявку на продление визы, многим украинцам уже начали отказывать в продлении договоров арены и приостанавливать рабочие контракты.