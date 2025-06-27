Создатели «Симпсонов» прокомментировали смерть Мардж Симпсон

Смерть Мардж Симпсон, одной из главных героинь мультсериала «Симпсоны», вызвала бурную реакцию у зрителей в соцсетях. Однако на самом деле она не умерла, а серия в 36 сезоне об ее похоронах не соответствует канону. Об этом заявил продюсер мультсериала Мэтт Селман, его цитирует Variety.

Зрители возмутились тем, что Мардж умирает в финале 36 сезона — пока что последнем сезоне сериала. Сюжет 18-й серии рассказывает о далеком будущем, когда Барт и Лиза уже выросли, Гомер живет в доме престарелых, а Мардж умерла. В одной сцене герои приходят к ней на могилу, а в другой — показывают ее саму, наблюдающей за своей семьей с небес.

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Такое развитие событий вызвало разочарование и возмущение у поклонников сериала. «Я уже больше десяти лет не смотрела “Симпсонов”, но мне очень грустно от того, что они убили Мардж», — писали пользователи соцсети X.

Селман заверил, что Мардж на самом деле жива и еще появится в сериале (его продлили еще как минимум на четыре сезона). В «Симпсонах» было так много флешбэков и флешфорвардов, что у истории героев есть совершенно разные развязки и к ним не надо относиться серьезно.

Селман объяснил, что эпизоды «Симпсонов» о будущем — на самом деле фантазии создателей сериала, которые постоянно придумывают новое развитие сюжета для старых героев. Он напомнил, что у сериала вышло почти 800 эпизодов, поэтому у «Симпсонов» и не может быть одного четкого канона.

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«Эпизоды “Симпсонов” про будущее — это все спекулятивные фантазии, они каждый раз разные. Мардж, вероятно, больше никогда не умрет. Единственный раз, когда Мардж умерла, — это один эпизод, про будущее, который вышел еще шесть недель назад», — заверил один из создателей сериала.

Анимационная комедия о жизни семьи Симпсонов и других жителей города Спрингфилд транслируется с 1989 года. Сериал стал самым длинным мультфильмом в истории американского телевидения и известен саркастическими шутками и «предсказаниями будущего», которые не раз сбывались.