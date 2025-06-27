СМИ: Канье Уэст заплатил своей жене за обнаженные наряды

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст платит своей жене Бьянке Цензори, чтобы она появлялась на публике в обнаженных нарядах. Об этом сообщают таблоиды The Sun и Daily Mail со ссылкой на близкие к паре источники и представителя Уэста.

Как пишет The Sun недавно Цензори появилась в Нью-Йорке в стрингах и бюстгальтере из конфет и серебряных туфлях. Изначально такой образ ей не понравился, однако супруга Уэста согласилась выйти в таком наряде после того, как он заплатил ей 100 тысяч долларов.

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Издание утверждает, что модель уже заработала таким образом около трех миллионов долларов, в частности за появление на красной дорожке премии «Грэмми» в феврале этого года в «голом» платье она получила 120 тысяч долларов. Отмечается, что Уэст предлагал своей жене зарплату за появления на публике в обнаженных нарядах, но Цензори предпочла получать гонорар за каждый образ или событие.

«Она знает, что она необходима для имиджа [Уэста]. Она хочет свой кусок пирога. Она поступает с умом», — заявил анонимный источник издания. Другой источник добавил, что Цензори «контролирует ситуацию и зарабатывает на этом серьезные деньги».

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В то же время Daily Mail называет другую сумму гонорара, о которой модель договорилась за выход в «съедобном» белье. По данным издания, за это Уэст предложил 250 тысяч долларов «из-за творческих разногласий». Представитель рэпера также добавил, что к вечеру с наряда пропало несколько конфет.

«Все было хорошо, пока Канье не попросил вернуть наряд, чтобы обменять его на наличные, после чего выяснилось, что изобилие сахарных конфет… оказалось слишком привлекательным, чтобы мисс Цензори могла сопротивляться», — заявил представитель. По его словам, судьба 250 тысяч долларов в итоге неизвестна.