Члена королевской семьи Норвегии обвинили в 23 преступлениях

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби проходит подозреваемым по 23 преступлениям. Среди них — несколько случаев сексуализированного насилия. Об этом сообщает норвежский канал NRK со ссылкой на полицию.

Хёйби арестовали еще в ноябре прошлого года. В августе 2024 года его обвинили в нападении на женщину в ходе ссоры. По некоторым данным, полиция приехала на место и обнаружила там нож, воткнутый в стену спальни.

Также его подозревали в изнасиловании женщины, которая не могла оказать сопротивления. В норвежском уголовном кодексе это статья 291(b) — совершение полового акта с лицом, находящимся без сознания или по иным причинам неспособным сопротивляться акту. Максимальное наказание по ней составляет десять лет лишения свободы.

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Прокурор полиции Осло Андреас Крушевски на пресс-конференции назвал все категории преступлений, по которым проходит Хёйби. Так, его обвиняют по следующим статьям: одно изнасилование с половым актом, два случая изнасилования без полового акта, четыре случая сексуализированных домогательств, один случай домашнего насилия, два случая причинение телесных повреждения, умышленное повреждение имущества, угрозы, пять нарушений запрета на приближение, оскорбление полицейского и пять нарушений правил дорожного движения.

Объявления уже предъявлены Хёйби. Его адвокаты уточнили, что сын кронпринцессы сотрудничает с полицией. Изначально, как утверждают защитники обвиняемого, суд расследовал намного больше обвинений в изнасиловании, а жертв было порядка 15-20 человек. Однако эти дела были прекращены из-за недостаточной доказательной базы.

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Полиция Осло не раскрывает точное число пострадавших. Канал NRK пишет, что по делу проходят шесть пострадавших, но не раскрывает их личности. Ранее было известно, что среди жертв Хёйби назывались его бывшие девушки Джулианна Снеккестад и Нора Хаукланд.

Хёйби отверг все три обвинения в изнасиловании, но признался в нападении во время ссоры в августе 2024 года. Он уточнил, что в тот раз действовал под влиянием алкоголя и запрещенных веществ и боролся с «психическими проблемами». После недельного ареста в ноябре по этому делу он отправился на реабилитацию в Лондон.

28-летний Мариус Борг Хёйбю — сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и Мортена Борга. На момент рождения сына Борг уже сидел в тюрьме за преступление, связанное с наркотиками. Их роман был недолгим и случился до того, как Метте-Марит вышла замуж за наследника норвежского престола.