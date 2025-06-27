Британская разведка десятилетиями пыталась поймать предполагаемого российского шпиона

В 1990-х года Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 и внутреннее разведывательное агентство, Служба безопасности МИ-5, начали операцию «Ведлок», которая длилась как минимум до 2015 года и целью которой было обнаружение двойного агента, работавшего на Россию. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, операция стала одним из «самых деликатных и рискованных расследований со времен холодной войны». В нем было задействовано 35 сотрудников, которые занимались наблюдением и планированием и ездили по всему миру.

Во время одной из своих поездок группа оказалась на Ближнем Востоке, где их разместили в конспиративной квартире ЦРУ. The Guardian пишет, что эта поездка длиной более недели была особенно опасной, поскольку разведчики приехали в страну, название которой не указано, без ведома ее правительства и находились там на незаконных основаниях.

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Расследование было начато после передачи МИ-6 информации о возможном «кроте» от ЦРУ. Американская разведка была уверена, что работавший в Лондоне сотрудник МИ-6 передавал секретную информацию России. При этом британские агенты так и не смогли выяснить, был ли в их структурах шпион. Это повышает вероятность, что ему удалось избежать наказания и что потенциально MИ-6 «все еще нужно найти крота».

«Мы думали, что имеем дело с еще одним Филби», — рассказал источник The Guardian, имея в виду Кима Филби, известного двойного агента МИ-6, который входил в Кембриджскую шпионскую сеть и был завербован Советским Союзом. К моменту завершения расследования подозреваемый в шпионаже офицер ушел из разведки, где на тот момент работало около 2,5 тысяч человек. На одном из этапов расследования главой ФСБ в России был Владимир Путин.

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По данным The Guardian, после предупреждения ЦРУ МИ-5 выявили предполагаемого шпиона и установили за ним слежку, которую вели не из штаб-квартиры МИ-5, а из здания в Уондсворте. Офицеры работали там под видом фиктивной охранной компании, а о задании они узнали только выйдя из основного офиса.

В доме и автомобиле подозреваемого в шпионаже установили аппаратуру для слежки, которая помогла выявить необычное поведение офицера МИ-6, однако оно не было связано со шпионажем, рассказали источники издания. В ходе операции также отслеживались перемещения подозреваемого по Европе, Азии и Ближнему Востоку, что было рискованно для МИ-6, поскольку сотрудники Службы действовали за пределами ее юрисдикции и в случае задержания остались бы «сами по себе» без помощи Британии.

При этом обеспокоенность руководителей МИ-6 по поводу вероятного шпиона была настолько высока, что они посчитали такой риск оправданным. Еще одним поводом для беспокойства было то, что предполагаемый двойной агент, будучи профессионалом, мог заметить слежку. Источники The Guardian добавили, что объект слежки МИ-6 работал вместе с двумя другими людьми, а операция «Ведлок» стала, вероятно, «самой необычной и самой дорогой», не принеся при этом четких доказательств.