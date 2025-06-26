EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Общественный транспорт решили профинансировать за счет пивных продаж

2 минуты чтения 11:34

В Канаде транспортная компания TransLink, которая занимается управлением общественными автобусами и метро в Ванкувере, объявила о партнерстве с пивоварней Patina Brewing Company. Как сообщает издание Cities Today, в рамках соглашения предполагается выпустить новый сорт пива, а прибыль от его продажи пустить на развитие общественного городского транспорта.

По данным издания, новое пиво получит название Platform Pilsner. Как сообщается, оно будет продаваться в магазинах, которыми тоже управляет TransLink, а также на пивоварне Patina в городе Порт-Коквитлам, который является частью ванкуверской агломерации. Идею выпустить пиво, а средства от его продажи направить на поддержку транспортной системы региона в TransLink назвали «нестандартной». 

Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
Общество6 минут чтения

«Platform Pilsner — пример того, как мы думаем нестандартно, чтобы создавать дополнительные источники дохода и поддерживать локальный бизнес», — заявил по этому поводу генеральный директор TransLink Кевин Куинн. «Я думаю, что и постоянные пассажиры наших поездов и автобусов, и любители крафтового пива оценят это веселое и творческое сотрудничество», — добавил он.

В компании также сообщили, что дизайн упаковки Platform Pilsner будет вдохновлен внешним видом поездов West Coast Express. При этом подчеркивается, что сам напиток будет производиться исключительно из ингредиентов канадского происхождения. В рамках первой партии нового пива будет произведено полторы тысячи четырехбаночных упаковок.

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
Политика6 минут чтения

В прошлом году похожую инициативу реализовала национальная железнодорожная компания Германии Deutsche Bahn. Так, во время футбольного чемпионата Европы 2024 года в вагонах немецких поездов пассажирам предлагали бутылочное пиво нескольких местных брендов. 

В компании тогда заявили, что с 14 июня, когда стартовал турнир, по 19 июня железнодорожным сообщением в Германии воспользовались три миллиона человек, а в вагонах поездов было выпито 44 588 литров пива — примерно вдвое больше обычного.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Общество
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
00:01
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51 25 июня
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01 25 июня
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00 24 июня
Не пора ли провести аудит?
Политика
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
00:01 24 июня
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Политика
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
19:59 23 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования