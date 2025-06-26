Общественный транспорт решили профинансировать за счет пивных продаж

В Канаде транспортная компания TransLink, которая занимается управлением общественными автобусами и метро в Ванкувере, объявила о партнерстве с пивоварней Patina Brewing Company. Как сообщает издание Cities Today, в рамках соглашения предполагается выпустить новый сорт пива, а прибыль от его продажи пустить на развитие общественного городского транспорта.

По данным издания, новое пиво получит название Platform Pilsner. Как сообщается, оно будет продаваться в магазинах, которыми тоже управляет TransLink, а также на пивоварне Patina в городе Порт-Коквитлам, который является частью ванкуверской агломерации. Идею выпустить пиво, а средства от его продажи направить на поддержку транспортной системы региона в TransLink назвали «нестандартной».

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«Platform Pilsner — пример того, как мы думаем нестандартно, чтобы создавать дополнительные источники дохода и поддерживать локальный бизнес», — заявил по этому поводу генеральный директор TransLink Кевин Куинн. «Я думаю, что и постоянные пассажиры наших поездов и автобусов, и любители крафтового пива оценят это веселое и творческое сотрудничество», — добавил он.

В компании также сообщили, что дизайн упаковки Platform Pilsner будет вдохновлен внешним видом поездов West Coast Express. При этом подчеркивается, что сам напиток будет производиться исключительно из ингредиентов канадского происхождения. В рамках первой партии нового пива будет произведено полторы тысячи четырехбаночных упаковок.

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В прошлом году похожую инициативу реализовала национальная железнодорожная компания Германии Deutsche Bahn. Так, во время футбольного чемпионата Европы 2024 года в вагонах немецких поездов пассажирам предлагали бутылочное пиво нескольких местных брендов.

В компании тогда заявили, что с 14 июня, когда стартовал турнир, по 19 июня железнодорожным сообщением в Германии воспользовались три миллиона человек, а в вагонах поездов было выпито 44 588 литров пива — примерно вдвое больше обычного.