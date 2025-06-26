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Мир

Российский нефтетрейдер получил условный срок из-за спора с бывшей женой при разводе в Лондоне

2 минуты чтения 07:53

В Лондоне местный суд приговорил российского нефтетрейдера, возглавляющего компанию Gulfsands Petroleum Plc., Михаила Крупеева к 28 дням лишения свободы условно. Поводом для этого решения стало неисполнение им судебных предписаний после развода с женой, передает американское агентство Bloomberg.

Бывшая супруга трейдера Елена Крупеева утверждала, что он неоднократно нарушал предписания суда в рамках бракоразводного процесса, в частности, не выплатил ей компенсацию судебных издержек, задолжав в общей сложности более 837 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,15 миллиона долларов США).

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«Я не хотела подавать заявление о заключении моего мужа в тюрьму. Но после многочисленных попыток добиться от него выполнения судебных предписаний у меня просто не осталось выбора», — заявила Крупеева после суда.

В итоге Крупеева признали виновным в намеренном нарушении пяти судебных постановлений, которые были вынесены в рамках бракоразводного процесса. Суд обязал его, среди прочего, выплатить экс-супруге почти 196 тысяч фунтов стерлингов. и еще 90 тысяч фунтов стерлингов. дополнительных судебных расходов.

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Как пишет Bloomberg, Михаил и Елена Крупеевы состояли в браке 35 лет. Они поженились еще в Советском Союзе в 1988 году. В 1993 они переехали в Великобританию, а в 2000 — получили гражданство этой страны. Причиной развода стала вторая семья Михаила Крупеева, которая жила в России. По данным агентства, он скрывал ее от первой супруги около 20 лет.

Как сообщается, в Лондоне чета Крупеевых владела семикомнатным особняком стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, супругам принадлежали резиденции в Португалии и Турции. Bloomberg пишет, что семья содержала штат прислуги, а праздники проводила на зарубежных курортах.

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