Армения планирует национализировать энергобизнес российского миллиардера

В Армении планируют национализировать крупнейшую энергокомпанию страны «Электрические сети Армении». Об этом пишет News.am со ссылкой на заявления армянского премьера Никола Пашиняна. Сейчас компания принадлежит бизнесмену Самвелу Карапетяну, который арестован по делу о призывах к захвату власти.

26 июня на заседании правительства Пашинян поднял вопрос о проблемах с электричеством в Армении. Он рассказал, что накануне участвовал в церемонии открытия гипермаркета Homplex Hyper Mall и стал свидетелем того, как во время торжества все здание обесточили.

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Подобные перебои с электричеством в Армении происходят не первый год. Поэтому, как считает глава правительства, государство должно взять управление электроснабжением в свои руки. «Элсети» обеспечивают электричеством более миллиона потребителей в Армении.

«Они уже перешли все допустимые границы, и мы должны перейти к стадии практической реализации мер. Безусловно, этот процесс не будет одноэтапным, но очевидно, что государство должно в максимально сжатые сроки взять управление “Электрическими сетями Армении” в свои руки. Далее нужно будет эффективно и быстро реализовать процесс национализации и выработки эффективной модели управления компанией», — объяснил армянский премьер.

Более того, Пашинян сообщил, что парламент Армении соберется 1 июля на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект национализации «Элсетей». Этот вопрос уже согласовывался с правящей партии. Как уточняет российское агентство Sputnik, армянские власти часто используют термин «огосударствление» для описания происходящего вокруг энергокомпании.

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Все это происходит на фоне преследования Карапетяна армянскими властями. Сейчас он находится под арестом, его обвиняют в призывах к захвату власти в Армении. Сам бизнесмен связывает обвинения в свой адрес с тем, что он активно выступал в защиту Армянской Апостольской церкви, которую ранее критиковал сам Пашинян. Эта церковь призывала действующего армянского премьера уйти в отставку.

Карапетян с состоянием более трех миллиардов долларов занимает 44 место в российском списке Forbes. Бизнесмен владеет группой компаний «Ташир» — именно ей принадлежат 100% акций армянских «Элсетей». В России он владеет торгово-развлекательными центрами «Рио», а также сетью ресторанов в рамках работы компании «Гранд Фуд».