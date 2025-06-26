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Мир

Олег Тиньков рассказал об успехе мексиканского банка

2 минуты чтения 22:41 26 июня

Основатель российского банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал в интервью Елизавете Осетинской об успехе мексиканского финтех стартапа Plata, который запустили бывшие топ-менеджеры «Тинькоффа» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов, и о своей роли в нем. В разговоре также участвовал международный инвестор Майкл Калви.

По их словам, на старте Plata в компанию вложили свои деньги около 20 человек, среди них были Тиньков и Калви. На данный момент в стартапе числится уже около ста акционеров, каждый из которых делал в него инвестиции. Всего в компании работает более двух тысяч человек, из которых более 600 — россияне. В Мексике живет около ста человек, остальные распределены по трем офисам на Кипре, в Сербии и Барселоне. 

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Тиньков рассказал, что в стартап было вложено в общей сложности более 800 миллионов долларов. Первая инвестиция, которую сделали Тиньков, Калви и еще около 20 человек, составила примерно 300 миллионов.

Основной продукт, по словам Калви, который выпускает Plata, — кредитные карты, поскольку изначально у стартапа не было банковской лицензии, которая позволила бы выпускать и другие финансовые продукты. Процесс ее получения в Мексике занимает около двух лет, требуя прозрачности капитала и работы компании. Сейчас у компании около полутора миллионов кредитных клиентов, в месяц их становится больше на 165 тысяч.

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«Plata растет в два раза быстрее, чем ранник “Тинькофф”. И сегодняшние наши метрики плюс-минус соответствуют по кредиткам “Тинькоффу” 2022 года, когда я продал его», — рассказал Тиньков. При этом он признал, что Plata пока не приносит прибыли, а «Тинькофф» начал это делать через 18 месяцев после запуска. На данный момент ежемесячная выручка стартапа составляет 25 миллионов долларов.

Тиньков добавил, что считает Латинскую Америку привлекательным рынком и надеется на расширение стартапа за пределы Мексики. «Там можно построить большую компанию, без Азии уже, конечно, и без Европы, потому что Европа суперконкурентна, пусть там народ занимается, копается. Азия тоже сложный рынок», — считает бизнесмен.

По его словам, он не считает себя инвестором Plata, и в его визитке прописано «нарративист». Он и Калви приезжает в компанию раз в году на месяц и советует, в какие сторону стартапу нужно развиваться, не вмешиваясь в детали управления и выступая в роли ментора.

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