Морские рыбы уменьшились вдвое из-за деятельности человека

Чрезмерный вылов рыбы привел к тому, что в Балтийском море стало водиться меньше трески. Кроме того, оставшиеся особи резко уменьшились в размерах. К такому выводу пришли европейские ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Специалисты проанализировали 152 особи трески, выловленной в районе Борнхольма с 1996 по 2019 год. Они изучали отолиты — маленькие ушные косточки рыб, которые, как годичные кольца у деревьев, показывают возраст и рост рыбы.

Европейская деревня «скупает» новых жителей Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем Мир 8 минут чтения

Оказалось, что раньше длина тела взрослой особи трески составляла около 40 сантиметров, тогда как в 2019 году она уменьшилась в два раза до 20 сантиметров. Кроме того, медианный вес рыбы в 2019 году — 272 грамма — составил лишь пятую часть медианного веса трески, пойманной 23 года назад. В 1990-е медианный вес трески составлял около 1356 граммов.

Ученые пришли к выводу, что интенсивный рыболовный промысел привел к быстрым эволюционным изменениям, из-за которых и сократился размер морских рыб. В исследовании утверждается, что деятельности человека серьезно повлияла на ДНК целой популяции.

Механизм изменения объяснил старший автор исследования Торстен Ройш. По его словам, рыбаки на протяжении десятилетий вылавливали самых крупных особей, из-за чего в популяции оставались более мелкие рыбы. Из-за отсутствия конкуренции они получили эволюционное преимущество и стали активнее распространять свои гены.

Самая вымирающая страна в мире Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт Мир 13 минут чтения

«То, что мы наблюдаем, — это эволюция в действии, движимая деятельностью человека. Это увлекательно с научной точки зрения, но глубоко тревожно с экологической», — объяснил Ройш.

В 2019 году Европейская комиссия ввела запрет на коммерческий вылов трески в восточной части Балтийского моря из-за сокращения популяции трески. С тех пор ЕК либо продлевала запрет, либо сильно сокращала квоту на вылов некоторых видов рыб. В 2024 году Россия продолжала промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море даже во время действия сезонных запретов, которые соблюдают страны Евросоюза.