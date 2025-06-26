Google и TikTok пытаются ускорить загрузку контента для пользователей из России

С прошлого года ряд крупных мировых технологических компаний, в частности, Google и TikTok, начали располагать свои кэширующие серверы в дата-центрах в Варшаве. Таким образом они пытаются ускорить загрузку контента для пользователей из России и Беларуси, в относительной близости от которых находится Польша. Об этом, как передает РБК, рассказал замгендиректора беларусского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталий Карбовский, выступая в Санкт-Петербурге на International Night Telecom Forum.

Кроме упомянутых компаний, по словам Карбовского, к таким мерам прибегли также Facebook и CDN-провайдер Akamai, который работает с Apple, Steam, Microsoft и другими крупными участниками рынка. Эксперт также отметил, что «как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование.

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Карбовский рассказал, что из-за санкций, введенных Западом после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, существовавшие в России CDN (сети доставки контента) не модернизируются. В то же время дата-центры в Варшаве сейчас располагают более мощным оборудованием, чем Франкфурт-на-Майне, который является наиболее популярной среди российских операторов связи точкой обмена трафиком с зарубежными провайдерами.

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По его словам, сейчас точка обмена трафиком во Франкфурте-на-Майне серьезно перегружена, в частности, из-за роста числа пользователей VPN-сервисов. Кроме того, Карбовский отметил, что в силу географической близости передача из Москвы в Варшаву происходит на 14-15 миллисекунд быстрее, чем во Франкфурт.