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Мир

Европу призвали быть готовой построить миллионы дронов для защиты от России

2 минуты чтения 13:28

Европа должна быть готова произвести миллионы дронов в случае нападения России на страны НАТО. Об этом, как передает телеканал Sky News, заявил комиссар ЕС Андрюс Кубилюс.

«У России может быть около пяти миллионов беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — сказал он в интервью телеканалу, отметив, что если Владимир Путин отдаст приказ о нападении, то его противники столкнутся с «проверенной в боях» российской армией, способной использовать «миллионы беспилотников».

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Как отмечает телеканал, вторжение России в Украину, начавшееся в 2022 году, произвело революцию в военном использовании беспилотников. Столкнувшись с одной из сильнейших армий мира, украинцы использовали дешевую и легко адаптируемую технологию в своих интересах. В результате, по последним данным, украинские подразделения беспилотников оказались ответственны за 80% потерь российской армии в этой войне.

Говоря о количестве необходимых для отражения возможной российской агрессии дронов, Кубилюс привел в пример свою родину — Литву, которая имеет общую границу с Россией и Беларусью протяженностью около 900 километров.

«Если украинцам нужно четыре миллиона [дронов] на 1200 километров [линии фронта], то нам нужно около трех миллионов беспилотников на год, если начнется война, если наступит “День X”», — сказал он.

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При этом европейский комиссар по обороне предупредил, что начать накапливать дроны уже сейчас, будет ошибкой. Он пояснил, что технологии в этой сфере постоянно совершенствуются, поэтому произведенные сейчас беспилотники могут устареть уже через несколько лет.

Поэтому Кубилюс предлагает не начать производить дроны немедленно, а сформировать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых наращивать производство, если придет время.

«На европейском континенте в настоящее время есть только две армии, проверенные в боях и способные использовать миллионы беспилотников: одна — российская, которая планирует новые агрессии, и другая — украинская», — сказал Кубилюс. При этом он подчеркнул, что Европе нужно «многому научиться» у Украины.

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