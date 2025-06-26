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Криминал

Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

2 минуты чтения 15:51 | Обновлено: 16:10

Суд оштрафовал телеведущую и блогера Викторию Боню на 50 тысяч рублей по протоколу о пропаганде наркотиков, сообщает ТАСС.

Поводом стало интервью 2023 года, в котором Боня поделилась своим опытом употребления аяуаски и охарактеризовала его как «положительный». Таким образом она, по версии обвинения, поощряла интерес к психоактивным средствам. Телеведущая беседовала тогда с блогером Сергеем Косенко, уточняет агентство.

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Как пояснил представитель Бони в суде, она признала вину частично. По словам адвокатов, блогер давала интервью в Каннах «для русскоязычных людей, проживающих в Европе», поэтому российские законы не были нарушены. 

Ранее сама Виктория Боня предполагала, что протокол составлен из-за сайта, который она использовала для продажи своих ретритов, «направленных на развитие и трансформацию сознания». Как писала «Медиазона», речь, вероятно, шла о сайте Manasa. С 2024 он использовался для продажи наркотиков, а позже его заблокировал Роскомнадзор.

В 2023 году Виктория Боня рассказывала о том, что бывала в Латинской Америке и пробовала аяуаску, также в интервью в рамках проекта «Завтрак со звездой» для ютуб-канала адвоката Александра Добровинского. 

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В прошлом году был принят закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете для тех, кто уже был осужден за подобные правонарушения. Статьей предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет. Самая жесткая мера — лишение свободы на тот же срок. Изменения должны вступить в силу в сентябре 2025 года.

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