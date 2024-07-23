За «пропаганду наркотиков» в интернете будут сажать на срок до двух лет

Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете для тех, кто уже был осужден за подобные правонарушения. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Теперь в Уголовном кодексе появится новая статья 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Она предусматривает уголовную ответственность для лиц, которые дважды в течение предыдущего года привлекались к административной ответственности за аналогичное деяние или имели судимость за такое преступление. В статье прописаны наказания в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

10 июля в ходе рассмотрения этого законопроекта во втором чтении депутаты определили случаи, когда упоминание и демонстрация наркотиков в литературе и кино не будет считаться их пропагандой. Так, согласно принятым тогда поправкам, пропагандирующими наркотики не будут считаться произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, наркосодержащие растения «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

При этом в документе отмечается, что эти произведения не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности или необходимости незаконного потребления наркотиков.

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