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Общество

Викторию Боню обвинили в пропаганде наркотиков

2 минуты чтения 18:52

В отношении телеведущей и блогера Виктории Бони составили протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей, пишет РБК.

Согласно материалам дела на портале мировых судей Москвы, дело поступило в суд и было зарегистрировано 28 мая. Судебное заседание по нему назначено на 26 июня. 

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В свою очередь «Медиазона» на сайте московских судов обнаружила информацию о двух протоколах о пропаганде наркотиков, составленных в отношении телеведущей. Отмечается, что первый из них был зарегистрирован в мировом суде участка №184 в начале мая, однако сразу же был возвращен составителям. Со второй попытки протокол успешно зарегистрировали в том же суде 28 мая.

О том, что стало поводом для составления протокола, в суде не уточнили. Сама Боня заявила в своем телеграм-канале, что это дело не имеет к ней отношения.

«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — написала телеведущая.

«Медиазона» сообщает, что, вероятно, речь идет о сайте Manasa. Ранее Виктория Боня продавала там свои ретриты, которые были «направлены на развитие и трансформацию сознания». 

Сейчас сайт не работает. Согласно реестру запрещенных ресурсов, Роскомнадзор заблокировал его 27 декабря 2024 года по требованию Министерства внутренних дел. В веб-архиве журналисты издания нашли несколько копий сайта. Так, еще в апреле 2023 года там действительно продавались ретриты, но не позднее июля 2024 года ресурс полностью изменился и на нем начали продавать наркотики.

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В своем телеграм-канале Боня позже записала видео, в котором пожаловалась на обсуждение в СМИ нового протокола. По ее словам, вместо того, чтобы рассказывать о хороших новостях, в сети обсуждают лишь «всякую херню».

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