СМИ: Безос может воспользоваться ссорой Трампа и Маска

Американский миллиардер Джефф Безос, владеющий собственной космической компанией Blue Origin, пытается воспользоваться проблемами в отношениях президента США Дональда Трампа и главы SpaceX Илона Маска для получения новых государственных контрактов. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

Ранее СМИ в США сообщали, что после перепалки Трампа и Маска в соцсетях Белый дом поручил NASA и Пентагону подробно отчитаться о многомиллиардных контрактах с SpaceX.

Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России Общество 6 минут чтения

«Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа», — пишет издание. При этом в публикации отмечается, что в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов.

По словам некоторых собеседников газеты, близость Маска к Трампу начала беспокоить руководство Blue Origin еще летом 2024 года. По мнению топ-менеджеров компании Безоса, сближение Маска с будущим американским президентом могло повлиять на доступ к госконтрактам.

При этом издание утверждает, что во время одной из встреч с Безосом Трамп рассказал ему, что хотел бы до конца своего президентского срока увидеть новую пилотируемую миссию на Луну.

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки Политика 6 минут чтения

Маск и Трамп публично поссорились в начале июня. В ходе обмена постами в принадлежащих им соцсетях X и Truth Social американский президент пригрозил разорвать госконтракты с компаниями миллиардера, а тот, в свою очередь, пообещал вывести из эксплуатации свой космический корабль, на котором США отправляют своих астронавтов на орбиту и заявил, что имя Трампа присутствует в материалах дела обвиненного в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Позже Маск извинился и удалил пост с этими обвинениями.