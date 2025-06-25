Женщину обвинили в убийстве новорожденной дочери и хранении ее тела в морозильнике

Прокуратура немецкого города Фульда предъявила обвинение 35-летней женщине по имени Моника, которая, по версии следствия, убила свою новорожденную дочь и спрятала ее тело в морозильнике. Об этом сообщают таблоид Bild и Гессенское радио.

По их данным, тело младенца было обнаружено в конце февраля этого года в городе Херинген с населением семь тысяч человек в земле Гессен. Вскоре полиция арестовала Монику и ее партнера, и с тех пор женщина находится под стражей. При этом дело против ее партнера, чье имя не называется, было прекращено. Отмечается, что прокуратуре не удалось доказать, что он знал о беременности Моники или присутствовал при родах.

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В прокуратуре утверждают, что преступление произошло в «неустановленное время» между январем 2022 года и апрелем 2024 года в квартире Моники в городе Бад-Херсфельд или в доме женщины уже после ее переезда в Херинген. Однако точное место и время пока не установлены.

Младенца следствие охарактеризовало как «полностью развитую и жизнеспособную» девочку. По версии следователей, новорожденная умерла от полученных травм, получив черепно-мозговую травму с переломами костей и кровоизлиянием в мозг. Предположительно ее ударили по голове «плоским предметом», и смерть наступила мгновенно. Мотив женщины неизвестен, отмечает Гессенское радио.

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Прокуратура считает, что мать девочки, чтобы скрыть следы преступления, завернула ее тело в одеяло, положила его в хозяйственную сумку и спрятала в морозильник. Ранее знакомый Моники рассказал Bild, что женщина приехала из Польши и намеревалась вернуться обратно. По его словам, у нее есть две дочери 10 и 14 лет, и женщина регулярно публиковала о них посты в своих соцсетях.

Сейчас обвинения переданы в палату присяжных, и суд должен решить, принимать их или нет. Однако, как сообщает Гессенское радио, эта процедура является «простой формальностью». Когда может начаться судебный процесс, пока неизвестно.