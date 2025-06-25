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Мир

Родители случайно узнали об избиении их детей воспитательницей детсада

2 минуты чтения 00:06 25 июня | Обновлено: 00:07 25 июня

Родители воспитанников детского сада №116 в Павлодаре в Казахстане случайно обнаружили на камерах видеонаблюдения жестокое обращение с детьми со стороны воспитательницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева, передает Tengrinews.

По данным издания, родители решили посмотреть записи с камер после того, как узнали, что один из воспитанников детсада обижает других детей. Однако при просмотре записей одной из групп они обнаружили, что воспитательница кидала детей на пол, била их по разным частям тела и таскала за волосы и уши. 

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По словам Шакеневой, инцидент произошел в группе, в которую ходят дети 2022 года рождения. Некоторые из них еще не разговаривают в силу возраста, пояснила женщина. В городском отделе образования изданию рассказали, что на видеозаписях — воспитанники младшей группы яслей-сада.

Шакенева отметила, что встретилась с родителями. Всего, по ее данным, на встречу пришло около 15 человек. В ее присутствии родители написали заявления в полицию, а до этого вызвали представителя отдела образования Павлодара. По словам Шакеневой, правоохранители забрали из детского сада ресивер, чтобы изучить другие видеозаписи. 

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Сообщается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Пострадавшим детям назначили судмедэкспертизу и предложили бесплатную психологическую помощь. Также был опрошен руководитель детсада.

Tengrinews.kz пишет, что воспитательница проработала в детском саду в Павлодаре около года, хотя общий стаж ее работы более 10 лет. Ей может грозить штраф, общественные работы или арест на срок до 40 суток.

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