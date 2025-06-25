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Мир

Ученые добились прорыва в выведении потомства от двух самцов

2 минуты чтения 13:55

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун впервые смогли вывести здоровых и фертильных мышей от двух самцов, пишет The Economist.

По информации издания, поиск альтернативных способов создания потомства для однополых пар идет давно, но последний результат можно считать настоящим прорывом, потому дети двух самцов оказались не просто здоровы, но уже произвели на свет собственное потомство. Ранее в 2004 году были получены мыши от двух матерей, но эксперимент с самцами, по словам ученых, оказался гораздо более сложным.

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Ученые исходили из того, что сперматозоиды, как и яйцеклетки, содержат половину необходимой ДНК. Однако созданию млекопитающего от двух самцов или двух самок мешает так называемый «геномный импринтинг» — это особый «химический код», который организм наносит на гены родителей. При объединение двух наборов ДНК от отца эмбрион может просто не развиться, объясняет издание. Для решения этой проблемы ученые применяли эпигенетическое редактирование — они не меняли сами гены, а переписали этот управляющий «код». 

В результате, по данным The Economist, из 259 эмбрионов, пересаженных суррогатным самкам, выжили только три мышонка. Двое выросли, стали взрослыми и дали потомство с самками: один — девять машат, другой — шесть. Эксперты считают, что это значительный шаг вперед в понимании репродуктивных барьеров у млекопитающих. Как отмечает доктор Махеш Сангрити из Королевского колледжа Лондона, метод эпигенетического редактирования выглядит «элегантным и продуманным», хотя крайне неэффективным — выжило менее одного процента эмбрионов.

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Говорить о подобных экспериментах с человеческими особями пока очень рано, отмечают эксперты. Это связано с тем, что человеческие сперматозоиды более сложны, эмбриональные исследования жестко регулируются, а метод требует сотен яйцеклеток и суррогатных маток. И все же эпигенетическое вмешательство менее радикально, чем изменение самих генов, и может открыть перспективы в будущем, резюмирует The Economist.

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