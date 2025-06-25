Норвежец рассказал об отказе во въезде в США из-за мема с яйцеголовым Джей Ди Вэнсом

Норвежского тезку известного датского актера Мадса Миккельсена не пустили в США из-за найденного в его телефоне мема про американского вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом, как пишет британский таблоид Daily Mail, сам молодой человек рассказал местной прессе.

По его словам, он отправился в США как турист. По прибытии на американскую землю сотрудники Миграционной и таможенной полиции устроили ему допрос, в ходе которого «задавали вопросы о наркоторговле, террористических заговорах и правом экстремизме совершенно без причины».

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Затем американские силовики потребовали от Миккельсена разблокировать его личный мобильный телефон, в противном случае они, как утверждается, пригрозили штрафом в размере пяти тысяч долларов или пятью годами тюрьмы. Норвежец подчинился и тогда проверяющие нашли в галерее картинку, на которой был изображен лысый Джей Ди Вэнс без бровей и ресниц с головой яйцевидной формы.

После этого Миккельсену отказали во въезде в США и в тот же день отправили обратно в Норвегию. Сам норвежец заявил, что стал жертвой «злоупотребления властью и притеснения».

В то же время представительница американского департамента Триша Маклафлин в посте на своей странице в соцсети X назвала утверждения норвежца «брехней» и заявила, что Миккельсена не пустили в США потому, что он признался в употреблении наркотиков.

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Как напоминает Daily Mail, ранее в США не пустили 33-летнего австралийского писателя Алистера Китчена. Поводом для отказа во въезде якобы стали взгляды последнего на конфликт в Газе, которые он излагал в опубликованных им статьях.

«Меня допрашивали о моих убеждениях относительно кризиса в Газе. Я сказал ему, во что верю: война — это трагедия, в которой у всех сторон на руках кровь, но которая может и должна быть немедленно прекращена», — рассказал писатель позже австралийской прессе.

После этого по словам Китчена, его задержали на 12 часов, а затем отправили на самолете обратно в Мельбурн.