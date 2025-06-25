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Мир

Германию заполонили «неудержимые супермуравьи»

2 минуты чтения 14:13 | Обновлено: 18:12

В Германии стремительно распространяется инвазивный вид муравьев Tapinoma magnum, которые разрушают инфраструктуру, вызывают перебои с электричеством и интернетом, а также осложняют жизнь местным жителям. Ученые бьют тревогу и предупреждают, что остановить этот вид может быть практически невозможно. Об этом пишет британская газета The Times.

Tapinoma magnum — крошечный вид муравьев длиной всего около четырех миллиметров, который ранее встречался преимущественно в теплом климате Средиземноморья. Считается, что он поселился в Италии еще в древности — либо естественным путем, либо благодаря активной торговле между Древним Римом и Северной Африкой.

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В последнее время этот вид муравьев обосновался на юго-западе Германии и в Рейнской области. Сообщается, что их первые следы в стране обнаружил биолог Бернхард Зайферт, когда исследовал почву возле растений в садовых центрах Косвига и Дрездена. А первые разрушительные последствия деятельности этих насекомых были зафиксированы в Келе — городе рядом с французской границей. Власти сообщили о повреждениях городской инфраструктуры, а также перебоях с электричеством и интернетом, вызванных муравьями.

По словам ученых, несмотря на то, что этот вид муравьев уже обнаружен как минимум в десяти европейских странах, именно Германия, по всей видимости, стала их «опорным пунктом» для распространения. Это может быть связано с растущим спросом на горшечные растения из Средиземноморья, популярность которых увеличивается вместе с потеплением зим в Германии.

Муравьи Tapinoma magnum начали проникать в здания через электрические коробки используя кабели для передвижения. Это стало причиной перебоев с электричеством в Келе. В городе Карлсруэ муравьи осложнили движение пригородных поездов — под платформами, ослабленными из-за построенных ими колоний, начали возникать повреждения.

В Марлене, пригороде Келя, пришлось закрыть детскую площадку: почва начала проваливаться из-за огромного количества муравьев, прорывающих под ней ходы. Помимо материального ущерба, есть и психологические последствия — муравьи селятся в частных садах, оставляют укусы на коже людей, проникают в дома и способствуют размножению тлей, чей сладкий помет служит им пищей.

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Биологи предупреждают, что в новых условиях, где у муравьев отсутствуют естественные враги, сдерживающие их численность в прежней среде обитания, распространение вида Tapinoma magnum может стать неконтролируемым. Кроме того, эти муравьи способны переживать экстремальные условия, уходя глубже в почву, где выдерживают температуры ниже –10 °C.

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