Кофе со свиными кишками набирает популярность в Китае

В одном из заведений на юго-западе Китая набирает популярность необычный напиток — кофе со свиными кишками и потрохами. По данным газеты South China Morning Post, многим посетителям полюбился напиток и благодаря отзывам соцсетях, его продажи выросли более чем в четыре раза с начала июня.

Кофейня находится в небольшом городе Цзяньюе в провинции Сычуань. Напиток представляет собой латте с добавлением жидкости из вареных свиных кишок и потрохов. Стоимость одной чашки этого напитка составляет 32 юаня (350 рублей).

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Как сообщает газета, посетителям предлагают три уровня насыщенности вкуса: легкий, средний и сильный. Чем выше уровень, тем интенсивнее вкус свиных кишок.

«Свинина, тушенная в красном соусе, — это популярное блюдо в Цзяньюе. Я решил объединить его с кофе, чтобы продвигать собственный бизнес и родное блюдо нашего города», — поделился владелец заведения по имени Чжан Юйчи.

По его словам, для приготовления напитка в кофейне использует вареные свиные кишки, купленные в местном ресторане. В латте добавляют ровно шесть граммов жидкости из них, объяснил Чжан.

«Это количество мы определили после множества проб. Мы хотим, чтобы наши посетители почувствовали как изысканный вкус кишечников, так и вкус кофе, который при этом должен сохраниться. Надеемся, что большинство людей оценят напиток», — рассказал предприниматель.

По его словам, вкус напитка напоминает «соленый сыр». В кофейном напитке также ощущается некоторая сладость, добавил Чжан.

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Газета пишет, что необычный напиток стал набирать популярность в соцсетях в начале июня. С тех пор продажи кофейного напитка увеличились в более чем в четыре раза. Также отмечается, что напиток уже успели попробовать 80% всех посетителей заведения.

По данным издания, необычне кофейные напитки часто становятся предметом обсуждений в Китае. Например, кофейня в восточной провинции Цзянси вызвала удивление у посетителей, после того, как стала добавлять в латте жареный чили и порошок острого перца.