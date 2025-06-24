СМИ рассказали о строительстве в Европе «железного занавеса» у границ с Россией

Пять стран НАТО, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, объявили о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей использование противопехотных мин. Это позволит странам при необходимости «засеять тихие леса из сосен и берез вдоль своих границ миллионами наземных мин», сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, «взрывоопасный железный занавес» из мин может протянуться от Лапландии на севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. Общая протяженность границы с Россией и Беларусью у вышедших из соглашения стран составляет чуть менее трех с половиной тысяч километров.

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По данным The Telegraph, военные планировщики уже начали просчитывать, какие участки вдоль границы страны смогут заминировать на случай, если Владимир Путин сосредоточит российские военные силы против НАТО.

«Наша безопасность существенно ухудшилась с тех пор, как мы присоединились [к Конвенции] в 2003 году. Незаконная агрессивная война России против Украины, ее систематические нарушения международного права и ее военные провокации на наших границах как с Россией, так и с Беларусью представляют собой экзистенциальную угрозу», — заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

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Она отметила, что Россия никогда не присоединялась к Оттавской Конвенции, что позволило ей накопить миллионы противопехотных мин. The Telegraph пишет, что Литва, которая находится в наиболее уязвимом положении между Беларусью и Калининградской областью, выделила 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин.

Шакалене напомнила о неоднократных предупреждениях со стороны НАТО и разведки относительно возможного нападения России на территорию альянса в ближайшие несколько лет. По мнению министра, нападение может произойти раньше, если переговоры с Украиной закончатся неудачно, и Россия сможет использовать прекращение огня для восстановления военных сил.