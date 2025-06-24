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Мир

Власти США назвали WhatsApp «угрозой для пользователей»

2 минуты чтения 10:52 | Обновлено: 10:54

Сотрудники Палаты представителей Конгресса США получили служебную записку, в которой от имени управления кибербезопасности сообщалось о запрете использовать WhatsApp на всех устройствах. Об этом сообщают Reuters, Axios и CNBC со ссылкой на текст записки главного административного сотрудника Палаты Кэтрин Шпиндор.

Дальнейшее использование мессенджера сочли рискованным из-за непрозрачности механизма защиты пользовательских данных, отсутствия шифрования хранимых данных. В совокупности, по мнению управления кибербезопасности, это создает потенциальные риски для безопасности. В Meta с такой оценкой не согласились.

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Энди Стоун, представитель Meta, заявил Axios, что в компании «категорически не согласны» с оценкой политики обеспечения безопасности, которую дала главный административный сотрудник. Стоун рассказал, что WhatsApp пользуются и сотрудники Палаты, и избранные представители. В компании надеются, что скоро они смогут делать это официально.

Он также отметил, что WhatsApp использует сквозное шифрование по умолчанию, поэтому Meta не может видеть пересылаемые сообщения. Стоун считает WhatsApp более безопасным мессенджером чем те, которые порекомендовали сотрудникам Палаты вместо продукта Meta. В этот список вошли Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage и FaceTime.

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Шпиндор, как отмечает Reuters, назвала WhatsApp «угрозой для пользователей», CNBC сообщает, что она отдельно указала на необходимость защиты данных депутатов и сотрудников Палаты. Теперь WhatsApp нельзя загружать на мобильные устройства, компьютеры, а также использовать браузерные версии мессенджера. С теми, кто не удалит WhatsApp самостоятельно, администрация Палаты свяжется индивидуально.

Axios отмечает, что ранее в Сенате США ограничили использование бесплатной версии ChatGPT, разрешив сотрудникам обращение лишь к платной версии ChatGPT Plus. Также было частично ограничено использование приложений DeepSeek, ByteDance и Microsoft Copilot.

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