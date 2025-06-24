Ученые сообщили о «беспрецедентном вымирании птиц»

Более 500 видов птиц могут исчезнуть с лица земли в течение ближайших ста лет. Ученые называют эту статистику «шокирующей», пишет The Guardian.

Профильное исследование провела международная группа ученых. Результаты опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. Авторы проанализировали данные почти по 10 000 видам птиц, используя информацию Международного союза охраны природы (IUCN). Высокие темпы вымирания птиц они объясняют несколькими причинами: это утрата среды обитания, вызванная увеличением площади сельскохозяйственных земель, вырубка лесов и изменение климата.

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Соавтор исследования Керри Стюарт называет происходящее «беспрецедентным кризисом вымирания птиц в современной истории». По ее оценкам, даже если прекратить все вредные воздействия немедленно, около 250 видов все равно окажутся обречены, потому что уже находятся на грани исчезновения. Ученые подчеркивают, что необходимы комплексные меры. «Многие птицы находятся в очень уязвимом положении, им нужны целевые программы восстановления: разведение, переселение, восстановление мест обитания», — пояснила Стюарт.

В качестве успешного примера эксперты приводят калифорнийского кондора — это очень редкий вид птиц из семейства американских грифов. К 1987 году он полностью исчез в дикой природе, но благодаря разведению и выпуску на волю его популяция в природе, как утверждают собеседники The Guardian, сегодня превышает 350 особей.

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Согласно последнему отчету State of the World’s Birds, почти половина всех видов птиц на планете находится в состоянии упадка. Среди основных угроз исследователи выделяют также утрату среды обитания, вырубку лесов, чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов и климатический кризис.