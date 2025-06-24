EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые сообщили о «беспрецедентном вымирании птиц»

2 минуты чтения 18:32

Более 500 видов птиц могут исчезнуть с лица земли в течение ближайших ста лет. Ученые называют эту статистику «шокирующей», пишет The Guardian.

Профильное исследование провела международная группа ученых. Результаты опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. Авторы проанализировали данные почти по 10 000 видам птиц, используя информацию Международного союза охраны природы (IUCN). Высокие темпы вымирания птиц они объясняют несколькими причинами: это утрата среды обитания, вызванная увеличением площади сельскохозяйственных земель, вырубка лесов и изменение климата.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
Общество7 минут чтения

Соавтор исследования Керри Стюарт называет происходящее «беспрецедентным кризисом вымирания птиц в современной истории». По ее оценкам, даже если прекратить все вредные воздействия немедленно, около 250 видов все равно окажутся обречены, потому что уже находятся на грани исчезновения. Ученые подчеркивают, что необходимы комплексные меры. «Многие птицы находятся в очень уязвимом положении, им нужны целевые программы восстановления: разведение, переселение, восстановление мест обитания», — пояснила Стюарт.

В качестве успешного примера эксперты приводят калифорнийского кондора — это очень редкий вид птиц из семейства американских грифов.  К 1987 году он полностью исчез в дикой природе, но благодаря разведению и выпуску на волю его популяция в природе, как утверждают собеседники The Guardian, сегодня превышает 350 особей.

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
Мир8 минут чтения

Согласно последнему отчету State of the World’s Birds, почти половина всех видов птиц на планете находится в состоянии упадка. Среди основных угроз исследователи выделяют также утрату среды обитания, вырубку лесов, чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов и климатический кризис.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00
Не пора ли провести аудит?
Политика
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
00:01
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Политика
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
19:59 23 июня
Я переехала на Филиппины и довольна
Общество
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
00:01 23 июня
Черная вдова
Криминал
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
17:00 22 июня
Что погубило «королеву неба»
Мир
Что погубило «королеву неба»
Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла
00:01 22 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования