Шумовое загрязнение приводит к смерти десятков тысяч людей ежегодно

Более 110 миллионов человек в странах Европы страдают от высокого уровня шумового загрязнения, наносящего вред здоровью. Вызванные им физиологический стресс и нарушение сна приводят к 66 тысячам ранних смертей в год, способствуя также развитию диабета, депрессии и проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на доклад Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) пишет The Guardian.

Основными источниками шумового загрязнения являются автомобильный трафик (от это вида шума пострадали 92 миллиона человек), железные дороги (18 миллионов) и самолеты (2,6 миллиона). Исследователи отмечают, что общество часто игнорирует вред, который шум наносит здоровью, считая его незначительным неудобством. Несмотря на принятые государствами Европы меры, число страдающих от шума людей в период с 2017 по 2022 годы сократилось лишь на 3%.

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Отчет основан на данных государств-членов Европейской Экономической Зоны. Помимо стран ЕС в нее также входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. В совокупности от шума страдают 20% населения этих государств, а 17 миллионов подвергаются постоянному воздействию долгосрочного шумового загрязнения, оказывающего особо сильное влияние на здоровье. Почти пять миллионов отметили, что из-за шума у них серьезно нарушен сон.

В ЕАОС считают, что вред, который способно нанести шумовое загрязнение, недооценен — его влияние на здоровье людей может оказаться серьезнее вреда от пассивного курения или воздействия на организм человека свинца. Экономический ущерб от шума исследователи оценили в 100 миллиардов евро в год.

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Исследователи отметили, что ожидают снижения шума от автомобилей за счет распространения более тихих электромобилей. Предлагаемые ими меры для железнодорожной инфраструктуры содержат изменения в качестве обслуживания поездов и путей, а авиаотрасль в перспективе может наносить меньше вреда, оптимизировав процессы взлета и посадки самолетов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список самых шумных городов России, первые три места в нем заняли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Столица страны также оказалась на 40 строчке общемирового рейтинга шумового загрязнения. Чиновники отметили, что почти все самые тихие города мира находятся в Европе, в топ-3 оказались Цюрих, Вена и Осло.