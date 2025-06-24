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Мир

Названы самые миролюбивые страны

2 минуты чтения 18:39

Международный институт экономики и мира опубликовал ежегодный глобальный Индекс миролюбия. В топ-3 миролюбивых стран вошли Исландия, Дания и Новая Зеландия. Россия оказалась на 163 и последнем месте списка. Перед ней идут Украина, Ирак и Афганистан.

В отчете сказано, что в этом году уровень миролюбия продолжает снижаться, а многие показатели, которые обычно указывают на крупные военные конфликты в будущем, находятся на рекордно высоком уровне со времен Второй мировой войны.

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«Рост числа смертей в конфликтах, ускорение геополитической напряженности и напористость средних держав являются движущей силой “Великой фрагментации” — фундаментального изменения мирового порядка — и знаменуют начало новой геополитической эры», — говорится в отчете.

Авторы рейтинга отметили, что сейчас уровень мира является самым низким с момента создания Индекса в 2007 году. Снижение миролюбия наблюдается с 2014 года, при этом за последние 10 лет ситуация ухудшилась в сотне стран. В отчете сказано, что сейчас в мире насчитывается 59 активных конфликтов между странами — это наибольший показатель со Второй мировой войны. В прошлом году было зафиксировано более 150 тысяч смертей.

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Также составители рейтинга утверждают, что после окончания холодной войны почти утроилось число стран, имеющих глобальное влияние, а конфликты стали более интернациональными. Так, в прошлом году 78 стран были вовлечены в конфликты за пределами своих территорий.

Отмечается, что рейтинг составляется на основании 23 качественных и количественных показателей, которые оценивают три аспекта: уровень общественной безопасности, масштабы продолжающегося внутреннего и международного конфликта, и степень милитаризации страны.

В каждой из этих областей оценивается несколько факторов. Так, при оценке масштабов внутренних и внешних конфликтов учитываются их количество, продолжительность, интенсивность, а также количество смертей из-за них. 

В случае с общественной безопасностью принимается во внимание уровень преступности, количество беженцев и перемещенных лиц, политическая нестабильность, влияние террористических актов, количество убийств и насильственных преступлений и число заключенных на 100 тысяч человек. При оценке милитаризации страны эксперты ориентируются на военные расходы в процентах от ВВП, численность армии, объем поставок оружия, ядерный потенциал вооружений и другие факторы.

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