Роботакси Маска начали массово нарушать ПДД

Национальное управление безопасностью движения на трассах США направило обращение принадлежащей предпринимателю Илону Маску компании Tesla из-за массовых случаев нарушений ПДД, которые начали совершать роботакси компании. Об этом пишет Би-би-си.

Журналисты отмечают, что регулятор отреагировал на видео, которыми делятся пользователи соцсетей. Роботакси, в которых отвечающий за безопасность водитель сидит на пассажирском сидении, ведут себя неустойчиво в трафике, резко останавливаются и выезжают на встречную полосу.

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Tesla запустила сервис заказа роботакси в ограниченном формате 22 июня в техасском Остине. На данный момент на линии работают лишь 12 машин, заказать их можно лишь в некоторых районах города. Такси не приедет в плохую погоду и не будет пытаться проехать сложные перекрестки. Также, как ранее сообщали журналисты, первых пользователей сервиса Tesla отбирала вручную, чтобы получить отзывы о поведении машин.

Сейчас машины роботакси, как сообщает Би-би-си, превышают скорость, резко останавливаются около припаркованных полицейских машин и испытают заметные трудности при управлении автомобилем в реальных дорожных условиях.

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В тексте материала отмечается, что роботакси Tesla не являются первым в мире проектом использования беспилотных машин на дорогах общего пользования, но идея компании Маска заключается в изменении подхода к обработке информации, которая поступает в управляющие машиной системы. Лидеры рынка полагаются на радары и датчики, а Tesla — на камеры автомобиля.

Американский регулятор отметил, что они получили информацию об инцидентах и запросили дополнительную информацию о них в Tesla. Новые транспортные технологии, как рассказали чиновники, не нуждаются в предварительном одобрении — американское законодательство требует подтвердить соответствие машин стандартам безопасности. При необходимости Управление само должно расследовать происходящие инциденты и давать им оценку.