Польша тестирует четырехдневную неделю без потери зарплаты

С 30 июня Министерство семьи, труда и соцполитики Польши (MRPiPS) запускает свой пилотный проект по сокращению рабочего времени. Согласно проекту, польские работники смогут отдыхать три раза в неделю или получать дополнительные дни отпуска с полным сохранением оклада.

По словам министра Агнешки Дземянович-Бонк, в пилотном проекте смогут поучаствовать сотрудники польских компаний, госучреждений, фондов, ассоциаций и профсоюзов. На первый год проекта из Фонда труда было выделено 10 миллионов злотых (213,9 миллиона рублей). Целью проекта является сокращение общего рабочего времени на 20% в год.

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Каждый работодатель сможет получить до миллиона злотых на внедрение нового графика и потратить средства на изменение внутреннего распорядка, цифровые системы учета рабочего времени, консультации и экспертную поддержку. Участникам проекта будет предложено выбрать один из форматов: трехдневная рабочая неделя, шестичасовой рабочий день или дополнительные дни отпуска. Главное условие — сократить часы, но сохранить уровень зарплаты. Правила участия станут доступны до конца июня.

Пилотный проект по сокращению рабочего времени в Польше продлится от 15 до 18 месяцев. На первом этапе — в течение трех месяцев — участники пройдут подготовку, после чего начнется практическое тестирование новых графиков. Окончательные законодательные изменения, закрепляющие сокращенную рабочую неделю, планируется ввести до конца текущего срока польского парламента — до ноября 2027 года.

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По данным Евростата, польские сотрудники входят в число самых загруженных в Европе: средняя продолжительность рабочей недели в стране составляет 38,9 часа. Для сравнения, во Франции, Дании и Бельгии действуют укороченные графики — от 35 до 38 часов в неделю.



