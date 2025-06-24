Женщину поместили в психиатрическую больницу за содержание сотни кроликов в квартире

Жительницу города Алматы в Казахстане поместили в психиатрическую больницу после того, как полиция обнаружила в ее квартире 136 декоративных кроликов. По данным Департамента полиции, соседи жаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры 40-летней женщины, и антисанитарию. Об этом пишет телеканал КТК.

«На месте было установлено, что в помещении содержится большое количество домашних животных в ненадлежащих условиях, что создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию», — заявила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon Мир 7 минут чтения

По ее словам, для выяснения обстоятельств и решения проблемы полицейские провели совместную работу с представителями мэрии и медицинских служб, а также с волонтерами. «Владелица квартиры передана медикам для оказания помощи, все животные изъяты и переданы в безопасное место», — сказала представитель Департамента полиции.

Телеканал пишет, что прибывшие на место волонтеры обнаружили фекалии кроликов по всей квартире. По его данным, животные обитали во всех частях жилплощади: в гостиной, прихожей, уборной, на кухне и даже шкафах. Отмечается, что согласно правилам содержания домашних животных, женщина должна была взять разрешение у соседей, прежде чем заниматься разведением кроликов.

Местные жильцы, в свою очередь, утверждают, что женщина разводит кроликов уже на протяжении пяти лет. По их словам, все эти годы жители «задыхались» от едкого запаха, исходящего из соседней квартиры, и старались «лишний раз не выходить в подъезд».

«Четкий аммиачный запах стоит. Всю зиму мы были с открытыми окнами в подъезде, потому что мы просто задыхались. Соседи, которые рядом проживали, мы сами лично это видели, они скотчем закрывали двери, потому что ночью было невозможно. Периодически, по-моему, она открывала дверь и выгуливала. Естественно, это антисанитария», — рассказала жительница дома Аяна Алимжанова.

Не пора ли провести аудит? На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели Политика 6 минут чтения

Другая жительница по имени Алия Тлеген заявила, что женщина якобы угрожала ей физической расправой и тогда она вместе с другими соседями решила заявить на нее в полицию.