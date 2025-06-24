Иран ударил по Израилю после объявленного Трапом перемирия

Иран запустил новую волну ракет по Израилю, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении этими двумя странами перемирия. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — говорится в нем. Как сообщается, сирены воздушной тревоги прозвучали в центре страны и на севере, в том числе в Хайфе.
Незадолго до этого Дональд Трамп объявил о заключении Израилем и Ираном перемирия, которое, по мнению американского президента, должно было быть вечным.
«Я думаю, что прекращение огня будет бессрочным. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп в интервью корреспонденту NBC News Ямиче Альсиндор.«Я не верю, что они когда-либо снова будут вести огонь против друг друга», — добавил он.
При этом американский президент отметил, что заключенное перемирие наступит «поэтапно». По его словам, сначала огонь прекратит Иран, а через 12 часов боевые действия закончит Израиль. Таким образом, утверждает Трамп, «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».
Между тем, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что Тегеран не получал никаких предложений о прекращении огня. Более того, по его словам, Иран не видит причин для остановки боевых действий.
«Иран продолжит борьбу до тех пор, пока не достигнет прочного мира», — заявил собеседник телеканала, добавив, что Тегеран будет считать заявления Израиля и США «обманом, призванным оправдать нападения на интересы Ирана».
В свою очередь, официальный представитель израильской армии отказался комментировать заявление Трампа о заключенном перемирии.