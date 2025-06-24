Европарламент поддержал отмену платы за ручную кладь в самолетах

В Европарламенте одобрили поправку к закону о правах авиапассажиров, которая позволяет путешествовать с ручной кладью весом до семи килограммов без дополнительной платы. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, если это правило поддержат правительства Евросоюза, то сумка или чемодан до семи килограммов и не более 100 сантиметров по сумме трех измерений будет разрешена к провозу в дополнение к небольшому предмету ручной клади размером не больше 40x30x15 сантиметров.

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С требованием смягчить правила провоза ручной клади выступила Европейская ассоциация по защите прав потребителей (BEUC). DW отмечает, что поводом для рассмотрения этого вопроса стала жалоба, которую Ассоциация подала против европейских лоукостеров EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling и Wizz Air.

По словам законодателей, решение было основано на постановлении Европейского суда в Люксембурге от 2014 года, в котором говорилось, что ручная кладь является «необходимым аспектом» пассажирских перевозок, если ее вес и размеры соответствуют «разумным требованиям». При этом каковы эти «разумные требования», в законодательстве Евросоюза не указано.

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Politico пишет, что власти Испании уже поддержали нововведение, которое пока не вступило в силу, поскольку финальное голосование запланировано на июль. В то же время издание отмечает, что новые правила затронут ценовую политику низкобюджетных компаний.

«Что дальше? Обязательные попкорн и напитки как часть вашего билета в кино? Европейскому парламенту следует позволить путешественникам решать, какие услуги им нужны, за какие услуги они платят и, что важно, какие услуги им не нужны», — заявила исполнительный директор Airlines for Europe (A4E) Урания Георгуцаку.

По данным Politico, новые правила могут привести к повышению стоимости билетов даже для пассажиров, которые летают с наименьшим количеством багажа. Так, в прошлом году Ryanair заработал 4,7 миллиардов евро из общей выручки в почти 14 миллиардов на дополнительных услугах, в том числе на сборах за ручную кладь, приоритетную посадку и выбор места.

Кроме того, в A4E добавили, что «в самолетах нет места для размещения одной сумки на колесиках на каждого пассажира», поскольку салон самолета, рассчитанный на 180 мест, позволяет разместить на верхних полках до 90 чемоданов.