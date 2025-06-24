СМИ опубликовали «экстремальный» сценарий войны России и НАТО

Американское агентство Bloomberg опубликовало сценарий возможной войны между Россией и НАТО, основанный на собственном анализе и заявлениях высокопоставленных европейских чиновников. Само издание называет его «экстремальным».

Так, в публикации говорится, что война может начаться со стран Балтии, а первый год прямого военного столкновения с Россией обойдется Европе в 1,5 триллиона долларов.

По словам экс-главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, поводом для новой российской агрессии может стать инсценированный инцидент или гибридная атака. Например, Москва могла бы под надуманным поводом остановить железнодорожное сообщение с Калининградом через территорию Литвы, а затем ввести в эту страну войска под предлогом защиты своих граждан.

Не пора ли провести аудит? На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели Политика 6 минут чтения

Также первыми целями России могут стать Эстония или Латвия. Вторжение туда будет сопровождаться развертыванием российского флота в Балтийском море и возможным разрывом сухопутного сообщения стран Балтии с Польшей через Сувалкский коридор.

Агентство предполагает, что подвергнувшись нападению России, страны Балтии обратятся к положению Устава НАТО о коллективной обороне, после чего европейские члены альянса контратакуют. Россию и, возможно, Беларусь. В свою очередь, Москва ответит ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры в крупных городах таких стран, как Германия, Польша, Швеция и Финляндия.

Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости Политика 8 минут чтения

В результате европейской экономике будет причинен существенный ущерб, пишет агентство. Так, основные порты окажутся закрытыми, из-за чего прекратится торговое судоходство в Балтийском море, а фондовые рынки обрушатся. Ситуация усугубится проведением обеими сторонами диверсий и гибридных атак против энергетической инфраструктуры друг друга, а также подводных коммуникаций.

При этом, по версии Bloomberg, угрозы Москвы применить ядерное оружие могут стать причиной ограниченного ответа на агрессию европейских стран и замедленной реакции США. Так, издание полагает, что президент США Дональд Трамп в таком случае вместо реальных действий напишет в принадлежащей ему соцсети Truth Social пост с призывом «к МИРУ», а Европе посоветует «ГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ».