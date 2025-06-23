Занимавшаяся исследованием честности ученая из Гарварда подделывала данные своих работ

Исследователь Франческа Джино, ранее работавшая в Гарварде и занимавшая там должность профессора, обвиняется в фальсификации данных и выводов своих научных работ по психологии поведения. Для проверки одной из ее теорий, основанной на сфальсифицированных данных, проводилось практическое исследование в масштабе страны, сообщает The Times.

Исследование, проведенное Джино и ее соавторами, показало, что честность людей якобы увеличивается, если они подпишут декларацию о честности до заполнения официальных документов, а не после. Другие ученые использовали этот вывод для проведения масштабного исследования в Гватемале для повышения эффективности налоговой системы страны. Но никакого результата они не увидели.

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Профессор Лондонского королевского колледжа Майкл Сандерс рассказал журналистам, что был впечатлен теорией Джино и убедил Всемирный банк профинансировать исследование — выводы Джино обещали резкое повышение уровня соблюдения налогового законодательства при одном несложном действии.

Гватемала была выбрана потому, что в этой стране наблюдаются невысокие показатели эффективности налоговой системы. Сандерс отметил, что объем данных при таком масштабе исследования можно назвать огромным — эффект, если он существует на самом деле, обязательно был бы замечен. Но он не увидел никаких изменений.

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Исследователи обещали Гватемале серьезные изменения на основе работы, в которой использовался набор данных из других работ, этот факт скрывался и никак не объяснялся авторами. Кроме того, строчки с данными респондентов редактировались вручную, чтобы подогнать их под вывод, а не сделать вывод на основе полученного материала. Позже коллектив ученых повторил условия эксперимента Джино и не добился такого же результата — данные показывали, что никакой значимой разницы в честности респондентов не наблюдается.

The Times отмечает, что Джино, ранее отправленная в неоплачиваемый академический отпуск, была уволена из Гарварда, это стало первым случаем отзыва контракта с 1940-х годов. До увольнения она получала более миллиона долларов в год и занимала пятое место в списке самых высокооплачиваемых преподавателей Гарварда. Журналисты отмечают, что в настоящий момент выводы многих работ по психологии поведения подвергаются сомнению — многие из них получены с участием небольшого числа респондентов, а данные «сомнительны».