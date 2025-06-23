СМИ: Трамп может отключить Европу от интернета

Президент США Дональд Трамп может использовать доминирующее положение американских компаний в секторе облачных услуг, чтобы лишить страны Европы доступа к интернету, сообщает Politico.

«Идея о том, что он может отдать приказ об отключении или сделать что-то еще, что нанесет серьезный ущерб экономическим интересам, не так уж неправдоподобна, как это могло показаться полгода назад», — рассказал журналистам директор по исследованиям аналитического центра CERRE Зак Мейерс. Аналогичным по масштабу может оказаться запрет на предоставление услуг в странах Европы, который Белый дом может ввести для американских облачных компаний.

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Опрошенные Politico эксперты сравнили облачные технологии с краном, из которого течет вода. Ей в контексте интернета можно считать весь трафик — от писем на электронных почтах и видео до правительственных коммуникаций и сервисов по обработке данных для промышленных предприятий. Две трети европейского рынка, как отмечают журналисты, занимают три американские компании Amazon, Microsoft и Google.

В тексте материала приводится пример того, как Белый дом может использовать технологическое доминирование американских компаний для продвижения своих политических целей. Журналисты напоминают о том, как компания Microsoft лишила доступа к электронной почте Карима Ахмад Хана, главного прокурора Международного уголовного суда, после того, как США ввели против него санкции.

Отключение Европы от интернета, как отмечает Politico, пока считается маловероятным сценарием, однако Microsoft уже начала включать в договоры с европейскими правительствами обязательный пункт о продолжении обслуживания, чтобы указ о приостановке предоставления услуг можно было обжаловать в суде. Компания признала, что эта перспектива действительно беспокоит европейцев.

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Amazon планирует провести структурную реформу, которая позволит создать в Европе отдельное подразделение, которое сможет обеспечить «независимую и непрерывную» работу компании на континенте. Журналисты утверждают, что компания уже подготовила готовый ответ для своих работников, которые получат вопрос о возможности введения международных ограничений.

Европейские политики при этом пытаются найти решение, которое позволит обеспечить соблюдение принципа суверенитета и одновременно не вызовет обвинений в протекционизме. Журналисты отмечают, что именно сфера технологий, по мнению европейских политиков, является крайне чувствительной для Белого дома. На данный момент страны ЕС не пришли к единому мнению о том, готовы ли они рискнуть потенциальным ухудшением отношений с США, чтобы построить собственную систему обеспечения доступа к интернету и облачным технологиям.