Британец пытался сыграть «свадьбу» с 9-летней девочкой в Диснейленде

Полиция Франции арестовала четверых человек, ответственных за организацию постановочной свадьбы в парижском Диснейленде, «невестой» на которой была 9-летняя девочка из Украины, а «женихом» 22-летний британец. Об этом сообщают The Guardian, The Independent, Le Monde и Deutsche Welle.

Журналисты отмечают, что при бронировании помещения парка организаторы сообщили Диснейленду, что свадьба будет настоящей, о ее постановочном характере стало известно лишь из сообщений следователей. Правоохранителей вызвали сотрудники парка, обеспокоенные возрастом «невесты».

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Силовики задержали «жениха», двоих граждан Латвии, а также мать «невесты», 41-летнюю гражданку Украины. Она заявила, что организовала «свадьбу», чтобы ее дочь смогла почувствовать себя принцессой Диснея, рассказал французским СМИ сотрудник прокуратуры Александр Верне.

The Independent отмечает, что присутствовавшие на «свадьбе» гости были нанятыми статистами, которых искали онлайн. Им также не сказали, что они будут участвовать в ненастоящем мероприятии. «Мы все думали, что будем на свадьбе. Все были ошеломлены. Никто этого не ожидал», — рассказал один из «гостей». Он отметил, что Диснейленд сразу отменил «церемонию», когда стало понятно, что «невестой» является ребенок.

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Власти отметили, что, по данным медицинского обследования, к ребенку не применялось какого-либо насилия. Диснейленд прокомментировал инцидент местным СМИ и заявил, что готовит собственную жалобу из-за «свадьбы». Двое из четырех задержанных остаются под стражей из-за подозрений в мошенничестве и отмывании денег. Сама «церемония» проводилась утром 21 июня в часы, когда парк закрыт для посетителей.