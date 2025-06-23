Сотрудницу АЛРОСА задержали по подозрению в хищении алмазов

Следственный комитет и ФСБ отчитались о задержании четырех человек, которые подозреваются в контрабанде в Армению алмазов, принадлежащих компании АЛРОСА. Их арестовали при попытке отправки партии стоимостью около 1,7 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК.

Среди подозреваемых — Валентина Матющенкова, сотрудница АЛРОСА, ее сын и два посредника, занимавшиеся вывозом алмазов в Армению. При обыске в домах задержанных силовики нашли 200 тысяч карат технического алмазного сырья, которое, как считает СК, получено преступным путем.

РБК отмечает, что Матющенкова и ее сообщники занимались вывозом сырья в Армению с сентября 2024 года по январь 2025 года, точную дату задержания СК не уточняет. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже (ч. 4 ст. 158 УК) и контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней (ч. 5 ст. 191 УК).

РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ сообщает, что похищенные алмазы поступали в компанию «АДМ Даймонде», бенефициаром которой журналисты называют предпринимателя и депутата Национального собрания Армении Хачатура Сукиасяна. Организаторами схемы ФСБ считает граждан Армении братьев Багикянов, которые, по данным силовиков, находятся в международном розыске.

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Ранее Федеральная таможенная служба России отчиталась о попытке россиянки ввезти в Россию из Индии более семидесяти драгоценных камней, спрятанных в ее личных вещах и нижнем белье. Она попыталась пройти через «зеленый коридор», где ее остановил инспектор. После обнаружения четырех разноцветных металлов сотрудник отправил женщину на личный досмотр, во время которого были найдены 75 камней, рыночная стоимость которых превысила один миллион рублей. Россиянка заявила, что хотела изготовить из камней украшения, а нижнее белье и сумку использовала из-за нежелания повредить сырье для них.