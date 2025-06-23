EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Сотрудницу АЛРОСА задержали по подозрению в хищении алмазов

2 минуты чтения 10:57

Следственный комитет и ФСБ отчитались о задержании четырех человек, которые подозреваются в контрабанде в Армению алмазов, принадлежащих компании АЛРОСА. Их арестовали при попытке отправки партии стоимостью около 1,7 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК.

Среди подозреваемых — Валентина Матющенкова, сотрудница АЛРОСА, ее сын и два посредника, занимавшиеся вывозом алмазов в Армению. При обыске в домах задержанных силовики нашли 200 тысяч карат технического алмазного сырья, которое, как считает СК, получено преступным путем.

Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
Криминал7 минут чтения

РБК отмечает, что Матющенкова и ее сообщники занимались вывозом сырья в Армению с сентября 2024 года по январь 2025 года, точную дату задержания СК не уточняет. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже (ч. 4 ст. 158 УК) и контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней (ч. 5 ст. 191 УК).

РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ сообщает, что похищенные алмазы поступали в компанию «АДМ Даймонде», бенефициаром которой журналисты называют предпринимателя и депутата Национального собрания Армении Хачатура Сукиасяна. Организаторами схемы ФСБ считает граждан Армении братьев Багикянов, которые, по данным силовиков, находятся в международном розыске.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
Общество7 минут чтения

Ранее Федеральная таможенная служба России отчиталась о попытке россиянки ввезти в Россию из Индии более семидесяти драгоценных камней, спрятанных в ее личных вещах и нижнем белье. Она попыталась пройти через «зеленый коридор», где ее остановил инспектор. После обнаружения четырех разноцветных металлов сотрудник отправил женщину на личный досмотр, во время которого были найдены 75 камней, рыночная стоимость которых превысила один миллион рублей. Россиянка заявила, что хотела изготовить из камней украшения, а нижнее белье и сумку использовала из-за нежелания повредить сырье для них.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала на Филиппины и довольна
Общество
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
00:01
Черная вдова
Криминал
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
17:00 22 июня
Что погубило «королеву неба»
Мир
Что погубило «королеву неба»
Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла
00:01 22 июня
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Интернет и мемы
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих
17:00 21 июня
«Нас осталось двое… Сил больше нет…»
Общество
«Нас осталось двое… Сил больше нет…»
Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины
00:01 21 июня
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Интернет и мемы
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
17:00 20 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования