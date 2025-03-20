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Общество

Россиянка попыталась ввезти в страну драгоценности в трусах

14:38 20.03.2025

Женщина попыталась ввезти в Россию более семидесяти драгоценных камней, спрятанных в ее личных вещах и нижнем белье. Ввезенную контрабанду обнаружили при досмотре в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщил официальный телеграм-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Нарушительницей оказалась россиянка. Она прилетела в Россию из Индии и сразу проследовала в «зеленый» коридор, где ее остановил таможенный инспектор. Он досмотрел ее сумку, где нашел четыре разноцветных металла. Затем он отправил ее на личный досмотр, при котором у нее нашли еще 75 зеленых камней. 

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Экспертиза показала, что россиянка пыталась провезти обработанные камни — изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Рыночная стоимость 79 ввезенных самоцветов составляет более 1,2 миллиона рублей. 

Женщина заявила, что купила драгоценные камни, чтобы потом изготовить из них украшения. Она везла их в нижнем белье и в сумке, потому что боялась повредить. Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей, поскольку ее могут привлечь по уголовной статье за контрабанду стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). 

В январе в «Домодедово» случился еще один инцидент с россиянкой, которая возвращалась в Россию из Индии. Таможенники обнаружили в ее багаже раскрошенную в песок вулканическую лаву в бутылке из-под воды. Песок оказался радиоактивным. Туристка объясняла, что собрала песок застывшей лавы на пляже Малабарского берега в индийском штате Керал. Она хотела оставить себе сувенир в память об отдыхе. 

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