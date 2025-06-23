Рекрутер рассказала о новом способе выделиться на собеседовании

Одним из способов, который может помочь успешно проходить собеседования, является использование «документа хвастовства», считает опрошенный CNBC рекрутер Мэдди Мачадо.

Она советует работникам отмечать каждую похвалу, которую они получают, фиксировать ее в документе и затем использовать для самопрезентации перед новым потенциальным работодателем. Мачадо утверждает, что такой документ произведет гораздо больше впечатления, чем традиционные резюме и сопроводительное письмо.

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«Я могу по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз я действительно читала сопроводительные письма», — сказала Мачадо. Она отметила, что документ с хвастовством уместен при попытке трудоустройства и дает работодателю больше информации о том, какими навыками владеет потенциальный сотрудник, а также какими достижениями он гордится.

Рекрутеры, по словам Мачадо, и так знают, чем работники занимаются на своей должности каждый день. Их цель — узнать, что сможет привнести каждый из кандидатов в компанию. Она советует прикреплять такой документ к своей заявке на должность и отмечает, что он не гарантирует трудоустройство, но может значительно ускорить процесс поиска работы.

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В документ можно включать всю похвалу, которую человек получает от коллег и начальства, фиксировать каждый случай, когда кто-то хвалит за то, что сотрудник смог «облегчить жизнь» на рабочем месте. Журналисты отмечают, что саму идею документирования своих успехов нельзя назвать новаторской, однако Мачадо также дает несколько советов, которые помогут превратить стандартную похвалу в сильный аргумент.

Она отмечает, что при составлении документа вы можете задать себе вопросы: «Что бы не произошло, если бы меня не было? Или что бы не произошло так хорошо?». Ответы на них позволят наглядно продемонстрировать влияние уникальных навыков сотрудника на жизнь всей команды.