Отец запретил дочери-студентке вести прямые эфиры из-за ее внешности

Житель Китая и автор блога по вопросам семейного воспитания запретил своей дочери, которая учится в престижном вузе страны, вести прямые эфиры в соцсетях и делиться знаниями. Такое решение он принял из-за внешности девушки, пишет газета South China Morning Post.

Девушка по имени Чжан Шэньсиньран была зачислена в Университет Цинхуа, один из ведущих государственных вузов в Китае, в 2022 году, набрав высший балл на национальном вступительном экзамене. Семья Чжан предоставила ей финансовую помощь в размере 105 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов США), как первой девушке из деревни в уезде Чжаоань, которая поступила в этот университет. Однако, как сообщает газета, девушка решила пожертвовать эти деньги нуждающимся студентам.

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Поступок Чжан получил широкое освещение в СМИ. Кроме того, пользователи начали обсуждать внешность девушки, отмечая ее сходство с известной в Китае актрисой Чэнь Дулин. Газета пишет, что сама Чжан, все эти годы не была активна в интернете и пыталась «скрываться от общественности». Однако несколько месяцев назад она все же создала страницу в социальных сетях, чтобы делиться опытом поступления и знаниями с абитуриентами.

В своих публикациях и прямых трансляциях Чжан рассказывает о своей повседневной жизни в университете и делится полезными советами для будущих студентов. Она призналась, что занимается учебой около восьми часов в день, читает книги и регулярно занимается спортом. Чжан также поделилась, что мечтает стать преподавателем в университете или школе в будущем.

«Существует много типов отличников. Я отличница, которая любит красиво одеваться. Я считаю, что внешность и учеба не противоречат друг другу», — утверждает она.

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Однако, как пишет газета, активность девушки в соцсетях не понравилась ее отцу Чжан Цзятиану. «Я не поддерживаю ее участие в прямых трансляциях, потому что это не подходит для девушек, которые слишком красивы», — заявил он.

Мужчина запретил дочери вести прямые трансляции, подчеркнув, что такой род деятельности требует правильного подхода и осознания последствий.