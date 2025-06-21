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Мир

Женщина получила ответ на отправленное 30 лет назад письмо в бутылке

2 минуты чтения 12:33 | Обновлено: 13:05

Жительница шотландского города Портноки Алайна Бересфорд сообщила BBC Scotland News, что получила открытку из Норвегии в ответ на письмо, которое она отправила в бутылке в 1994 году, когда ей было 12 лет.

В письме Бересфорд писала, что решила отправить бутылку, потому что занимается школьным проектом о воде. «Муж моей учительницы взял их [письма] и бросил в середину океана. Когда вы найдете это сообщение, пожалуйста, напишите мне свое имя, хобби, где вы нашли сообщение, когда и, если возможно, немного информации о вашем районе. С уважением, Алайна Стивен. P.S. Я из Шотландии», — написала школьница.

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Недавно 42-летняя шотландка получила ответ от 27-летней экоактивистки из Германии Пии Бродтманн, которая занималась очисткой берега небольшого острова Лисшельёя в архипелаге Вега в Норвегии и обнаружила бутылку из-под шотландской газировки Moray Cup с письмом внутри.

«Я здесь на уборке пляжа в качестве волонтера уже четыре месяца, и сегодня мы убирали Лисшельёя. На лицевой стороне открытки вы можете увидеть нашу рабочую лодку Nemo и нашу парусную лодку Fonn, где мы живем. Вы также можете увидеть окрестности Веги. Интересно, когда и где муж вашей учительницы выбросил вашу бутылку в океан?» — ответила Бродтманн.

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Бересфорд смогла найти Бродтманн в соцсетях и попросила прислать ей фотографию послания. Она сказала Би-би-си, что ее удивило хорошее состояние письма, которое муж ее учительницы бросил в море более 30 лет назад. Также она добавила, что надеется и дальше поддерживать связь с получательницей письма.

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