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Мир

Терапевт призналась в распространении контента с изнасилованием детей

2 минуты чтения 23:16 20 июня

36-летняя Рене Хоберман, детский терапевт из Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк, призналась во время заседания в федеральном суде в получении и распространении детской порнографии в интернете. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры штата.

«Обвиняемая… призналась в распространении крайне отвратительных и немыслимых видеороликов, демонстрирующих ужасное сексуализированное насилие над младенцами. Видеоролики, которые обвиняемая распространяла и искала для собственного извращенного удовольствия, демонстрировали самых невинных членов нашего общества, которых удерживали и жестоко насиловали», — заявил прокурор Джозеф Ночелла-младший.

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В релизе говорится, что на фотографиях и в видео, которые распространяла Хоберман, были в том числе младенцы от шести месяцев до года, которых удерживал и насиловал мужчина, «в то время как младенцы плакали и отчаянно кричали на протяжении всего видео».

Кроме того, как утверждает прокуратура, женщина состояла в нескольких чатах, в которых выдавала себя за отца нескольких несовершеннолетних детей и утверждала, что в этой роли занималась сексом с детьми, а также раздевала их догола и шлепала в качестве наказания. 

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В один момент Хоберман от лица мужчины пригласила другого пользователя чата к себе в гости, чтобы подвергнуть детей сексуализированному насилию. После этого женщина загрузила два видео с насилием над несовершеннолетними и заявила, что это были ее дети.

Согласно судебным документам, в тот же период, когда Хоберман распространяла записи, она работала психотерапевтом и занималась с подростками до 17 лет.

Хоберман предъявили обвинение обвинение осенью прошлого года. По данным The New York Times, она отправляла фото и видео в приложении Kik. Издание отмечает, что женщине не было предъявлено обвинение в создании порнографического контента и участии в насилии.

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