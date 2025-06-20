Рабский труд использовали при производстве шампанского

Во Франции начался судебный процесс по делу о торговле людьми в одном из самых престижных винодельческих регионов страны. Трех человек — гражданку Кыргызстана, мужчину из Грузии и француза — обвиняют в эксплуатации более 50 нелегальных мигрантов, привлеченных для сбора винограда в Шампани. Об этом пишет Би-би-си.

По версии следствия, рабочие — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет, в основном представители стран Западной Африки — были наняты через рассылку в WhatsApp. Им обещали «хорошо оплачиваемую работу» в регионе Шампань. На деле они оказались в антисанитарных условиях в коммуне Нель-ле-Репон: спали на матрасах на полу, не имели доступа к чистой воде и питались испорченной едой. Душ и туалет в предоставленном жилье были в ужасном состоянии, а электропроводка неисправна.

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По словам пострадавших, они работали по 10 часов с 30-минутным перерывом на обед, без трудовых контрактов и с очень маленькой оплатой. На виноградники их перевозили в кузовах грузовиков.

«Не было чистой воды, а из еды только миска риса и испорченные бутерброды.

Я никогда не думал, что те, кто производит шампанское, поселят нас в таком месте, куда и животное не пойдет», — рассказал журналистам один из рабочих.

Главной обвиняемой по делу, как пишет Би-би-си, проходит 44-летняя владелица агентства Anavim Светлана Г. — именно она занималась наймом сезонных рабочих для винодельческих хозяйств. Двое других фигурантов были ее сообщниками. Все фигуранты обвиняются в торговле людьми, использовании незадекларированного труда, найме иностранцев без документов и размещении их в непригодных для проживания условиях. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Дело вызвало серьезный резонанс в винодельческой отрасли, ежегодно привлекающей более сотни тысяч сезонных рабочих для сбора винограда. Профсоюзы требуют усиления контроля и предлагают лишать производителей шампанского права на соответствующую маркировку при использовании нелегального труда. Однако участвующий в судебном процессе как представитель интересов производителей Comité Champagne (Комитет Шампани) не согласен с такими радикальными мерами. Он указывают на то, что случаи жестокого обращения с рабочими крайне редки и немедленно пресекаются, пишет Би-би-си.

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В конце прошлого года критике за тяжелые условия труда на своих виноградниках подверглись крупные компании, включая Moët & Chandon и Mercier. По информации The Guardian, занятым на сборе урожая рабочим из Западной Африки и Восточной Европы часто не платили — из-за этого люди вынуждены были красть еду и ночевать на улицах.